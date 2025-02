Il burnout può causare demotivazione, irritabilità e una costante mancanza di energia, influenzando negativamente la vita quotidiana. Riconoscerne i segnali è fondamentale per prevenirne le conseguenze.

Covermedia Covermedia

Il burnout è uno stato di esaurimento mentale, emotivo e fisico che spesso deriva da stress prolungato e situazioni di forte pressione, soprattutto in ambito lavorativo.

Questo stato può manifestarsi con sintomi come stanchezza cronica, calo delle prestazioni, difficoltà di concentrazione e cambiamenti dell'umore. Gli esperti di Furniture at Work hanno individuato quattro segnali nascosti che possono indicare la presenza di burnout e suggeriscono strategie utili per affrontarlo.

Esaurimento fisico e bassi livelli di energia

Il burnout può causare una sensazione di stanchezza costante che rende difficili anche le attività quotidiane più semplici. «Gli esperti affermano che si può essere esauriti se ci si sente costantemente svuotati, anche dopo una buona notte di sonno.

Questo stato di stanchezza cronica può rendere estremamente difficile svolgere attività quotidiane come cucinare, pulire o fare esercizio fisico».

Per contrastare questo sintomo, è fondamentale dormire tra le 7 e le 9 ore a notte, seguire una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine e cereali, ridurre il consumo di alcol e caffeina e praticare attività fisica leggera, come una passeggiata o una sessione di yoga durante la pausa pranzo.

Perdita di motivazione

Un segnale comune di burnout è la mancanza di entusiasmo verso attività che prima si trovavano stimolanti o piacevoli. «Quando si soffre di burnout, spesso si avverte una mancanza di entusiasmo per i compiti che un tempo piacevano e quindi la spinta a raggiungere gli obiettivi o a impegnarsi nel lavoro può diminuire, lasciandovi disimpegnati e improduttivi», spiegano gli esperti.

«Questa mancanza di motivazione può far sembrare schiaccianti anche le piccole responsabilità». Per contrastare questo effetto, è utile suddividere i compiti più impegnativi in fasi più semplici e festeggiare i piccoli successi per recuperare un senso di soddisfazione e realizzazione personale.

Difficoltà di concentrazione

Il burnout influisce anche sulle funzioni cognitive, riducendo la capacità di concentrazione e rendendo più complessi i compiti abitualmente semplici. La difficoltà a focalizzarsi può causare rallentamenti e aumentare la frustrazione.

Una strategia efficace per migliorare la concentrazione è la Tecnica del Pomodoro, che prevede sessioni di lavoro di 25 minuti intervallate da brevi pause di cinque minuti, favorendo così l'attenzione e la produttività.

Maggiore irritabilità e sbalzi d'umore

Il burnout può alterare l'umore e aumentare l'irritabilità. «Se si è sottoposti a uno stress prolungato, si può diventare più irritabili, quindi i piccoli inconvenienti possono sembrare ingestibili, e si può essere inclini a scoppi emotivi», affermano gli esperti.

Per gestire meglio queste reazioni, le tecniche di respirazione e le pratiche di mindfulness possono rivelarsi molto utili. La respirazione yoga o la meditazione aiutano a calmare la mente e a ritrovare l'equilibrio emotivo.

Riconoscere i segnali del burnout è il primo passo per prevenirne gli effetti più gravi. Con piccoli cambiamenti nella routine quotidiana e l'adozione di strategie mirate, è possibile ritrovare energia, motivazione e benessere psicofisico.