L'aumento di peso in menopausa è un fenomeno comune.

Covermedia

L'ingresso in menopausa può trasformare il corpo in diversi modi, incluso l'aumento di peso.

Quando si entra in menopausa, i cambiamenti ormonali, come il calo degli estrogeni, possono favorire l'accumulo di peso. Secondo la dottoressa Charlotte Norton, responsabile medico di The Slimming Clinic, la più grande clinica online per la perdita di peso nel Regno Unito, questo aumento di peso è frequente ma non inevitabile.

«L'aumento di peso in menopausa colpisce molte donne a causa della riduzione degli estrogeni», spiega la dottoressa Norton. «Le fluttuazioni ormonali influenzano il modo in cui il corpo immagazzina il grasso, e anche il metabolismo può rallentare, riducendo la quantità di calorie bruciate rispetto a prima della menopausa».

L'esperta osserva inoltre che il peso in menopausa tende ad accumularsi soprattutto nella zona centrale del corpo. «Mentre prima della menopausa il peso si distribuiva in modo uniforme, in menopausa il grasso tende a concentrarsi intorno agli organi vitali, creando pericolosi accumuli viscerali».

La dottoressa Norton ha condiviso alcuni consigli per gestire il peso durante la menopausa.

Mangiare una dieta equilibrata

Anche se può sembrare scontato, una dieta sana ed equilibrata è fondamentale. «Assicuratevi di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno e di rendere i pasti nutrienti», suggerisce la dottoressa Norton, consigliando anche di evitare cibi da asporto e bevande zuccherate.

Attenzione all'assunzione di alcol

L'alcol contiene calorie vuote e spesso stimola il desiderio di cibi salati e grassi. «Ogni bicchiere di vino può aggiungere centinaia di calorie alla dieta», avverte la dottoressa Norton. «Limitare l'alcol può aiutare a prevenire un aumento di peso eccessivo».

Muoversi

L'attività fisica regolare è fondamentale per mantenere il peso sotto controllo, a prescindere dalla fase della vita. «Può essere tentante ridurre l'esercizio fisico quando muscoli e articolazioni sono doloranti, ma rimanere attivi aiuta sia a mantenere il peso sia la mobilità», spiega la dottoressa, ricordando che l'esercizio supporta anche la densità muscolare.

Mantenere bassi i livelli di stress

Lo stress può portare a desiderare cibi poco sani; per contrastarlo, potreste provare a parlarne con un amico. «Non è sempre facile, ma lo stress rilascia cortisolo, che contribuisce all'aumento del grasso addominale», osserva la dottoressa. «Durante i periodi di forte stress, è facile cercare conforto nel cibo, ricadendo in abitudini malsane».

Covermedia