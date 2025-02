Tecniche come la respirazione yoga o una passeggiata all'aria aperta possono calmare ansia e stress, regalando una sensazione immediata di benessere. Anche semplici gesti quotidiani, come un bagno rilassante o una skincare mirata, possono fare la differenza.

Covermedia Covermedia

Quando ci si sente giù di morale, spesso bastano piccole attenzioni per ritrovare serenità e buonumore.

Con le giornate ancora fredde e buie nell'emisfero settentrionale, trovare strategie rapide per sollevare l'umore può essere fondamentale. L'infermiera estetica e dermatologica Emma Coleman suggerisce quattro metodi semplici ed efficaci per migliorare subito il benessere psicofisico.

Concediti un bagno con oli essenziali di lavanda e arancia dolce

Gli oli essenziali possono stimolare il rilascio di neurotrasmettitori come dopamina e serotonina, noti per il loro effetto positivo sull'umore. «Aggiungi semplicemente dieci gocce di olio essenziale di lavanda e dieci di arancia dolce nell'acqua del bagno e rilassati», consiglia l'esperta. «La lavanda aiuta a liberare la mente dai pensieri negativi, mentre l'arancia dolce calma il sistema nervoso, riducendo ansia e stress».

Prova la respirazione yoga

La respirazione yoga è una tecnica di controllo del respiro che prevede inspirazioni ed espirazioni profonde attraverso il naso. «Anche solo 30 secondi di respirazione yoga possono fare la differenza, migliorando il funzionamento del sistema nervoso», spiega Emma. «Questo tipo di respirazione non solo calma l'ansia, ma ha effetti benefici anche su mente, corpo e pelle». Per chi vuole approfondire la tecnica, su YouTube sono disponibili numerosi video esplicativi.

Esci all'aria aperta

Trascorrere del tempo all'aperto è un modo semplice ed efficace per migliorare l'umore e ridurre lo stress. «Anche una breve passeggiata nella natura ha effetti positivi: aiuta a rilassarsi, riduce l'ansia e migliora l'aspetto della pelle», sottolinea Emma Coleman. Bastano pochi minuti all'aria aperta per sentirsi più calmi e rigenerati.

Trasforma la skincare in un rituale di benessere

Anche la routine quotidiana di cura della pelle può diventare un momento speciale dedicato al relax. «Ritagliati del tempo, magari il venerdì sera, per coccolare il tuo viso», suggerisce l'esperta. «Inizia aprendo i pori con un dispositivo specifico o con il metodo tradizionale del vapore: versa acqua bollente in una ciotola e copri la testa con un asciugamano per creare un ambiente caldo e umido».

Dopo aver aperto i pori, applica oli essenziali e un siero idratante. Questo momento può essere accompagnato da una tisana depurativa, come quella alla menta o al finocchio, per un'esperienza ancora più rilassante.

Anche i gesti più semplici possono influire positivamente sul nostro benessere psicofisico. Bastano pochi minuti al giorno per prendersi cura di sé e affrontare meglio lo stress quotidiano.