Quella Tesla ha deliberatamente cercato di gettarsi da un ponte?

Una foto del Tesla Cybertruck rilasciata dallo studio legale. Studio legale Hilliard

Un'automobilista americana ha fatto causa al produttore di auto elettriche Tesla per oltre un milione di dollari di danni. Un video della dashcam del suo Cybertruck mostra infatti decisioni discutibili prese dal veicolo e alimenta il dibattito sull'inaffidabilità del sistema di telecamere.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna americana ha fatto causa a Tesla per oltre un milione di dollari dopo che il suo Cybertruck, con la «guida autonoma completa» attivata, nel 2025 si è schiantato contro il parapetto di un ponte a Houston, apparentemente senza frenare.

Nella causa il produttore di auto elettriche viene accusato sia di un possibile guasto al software che di un problema fondamentale dei sistemi semiautonomi.

Inoltre, la querelante critica la decisione di Tesla di non utilizzare sensori lidar e aggiunge il caso a una serie di procedimenti legali che stanno mettendo sotto pressione la strategia di Tesla per la guida autonoma. Mostra di più

Il caso risale al 18 agosto 2025. Justine Saint Amour stava viaggiando sulla Houston 69 Eastex Freeway quando il suo Cybertruck di seconda mano si è schiantato contro una ringhiera di cemento su un cavalcavia. Secondo la querelante, era attivata la modalità «Full Self-Driving» (ossia «Guida completamente autonoma»).

Un video della dashcam pubblicato da «404 Media» mostra la dinamica dell'incidente con notevole chiarezza. L'auto si dirige verso il cavalcavia, ma non reagisce in modo riconoscibile all'incrocio. Invece di seguire la strada, il veicolo procede quasi dritto senza frenare e si schianta contro la ringhiera davanti a un palo della segnaletica.

L'avvocato della conducente, Bob Hilliard, formula l'accusa in modo drastico: il Cybertruck «ha cercato di buttarsi giù dal ponte».

Quanto controllo hanno gli esseri umani?

Tesla ha sottolineato per anni che la «guida completamente autonoma» non è una funzione realmente... autonoma. I conducenti devono infatti rimanere sempre attenti ed essere pronti a intervenire immediatamente.

Dal punto di vista legale, è proprio questo il punto cruciale: Saint Amour era comunque in grado di evitare l'incidente?

La donna lo nega. Secondo Hilliard, la sua cliente ha cercato di intervenire, ma non era più in grado di evitare la collisione.

L'accusa non riguarda quindi solo un possibile guasto del software, ma anche un problema fondamentale di molti sistemi semiautonomi: richiedono un monitoraggio costante da parte dell'uomo, anche se la tecnologia dà l'impressione di aver già assunto gran parte del compito di guida.

Lesioni permanenti per un milione

Saint Amour è sopravvissuta all'incidente, ma ha riportato lesioni con conseguenze permanenti, secondo la dichiarazione di sinistro.

Vengono citati dischi lesionati nella parte bassa della schiena e del collo, distorsioni ai tendini del polso e danni ai nervi. Secondo il suo avvocato, questi si manifestano ancora oggi con intorpidimento, formicolio e debolezza alla mano destra.

La richiesta di risarcimento ammonta a più di un milione di dollari. Per Tesla, quindi, il caso non rappresenta solo un problema di reputazione, ma potenzialmente anche un ulteriore tassello in una serie di costose cause legali legate ai suoi sistemi di assistenza alla guida.

L'azienda automobilistica di Elon Musk è ripetutamente bersaglio di procedimenti legali. Sebastian Gollnow/dpa

La disputa sul Lidar non è solo una questione di dettagli

La causa attacca anche una nota decisione fondamentale di Tesla: la scelta di non utilizzare il lidar.

Mentre Tesla si affida alle telecamere e al software supportato dall'intelligenza artificiale, i critici sostengono da anni che il rilevamento puramente visivo presenti dei limiti, soprattutto in condizioni di illuminazione difficili, nella percezione della profondità spaziale o in situazioni di traffico complesse.

Secondo la parte civile, gli ingegneri di Tesla avevano raccomandato l'uso del lidar, ma Musk aveva deciso di non utilizzarlo e di optare invece per «videocamere economiche». Resta da vedere se questa affermazione reggerà in tribunale.

Tecnicamente, però, tocca il nocciolo del dibattito: un sistema basato su telecamere è sufficiente per guidare i veicoli in modo sicuro verso la piena autonomia?

Il lidar è più costoso, ma fornisce informazioni spaziali aggiuntive che le telecamere non catturano allo stesso modo. La posizione opposta di Tesla è stata per anni quella di ritenere che un'intelligenza artificiale sufficientemente potente, basata sui dati delle telecamere e sul software, possa raggiungere lo stesso obiettivo.

Un brutto momento per Tesla

Il caso arriva in un momento sfavorevole per Tesla. Il Cybercab annunciato nel 2024, che dovrebbe costituire la base delle ambizioni di Tesla nel campo dei robotaxi, entrerà prestissimo in produzione di serie. Musk ha definito il veicolo come un passo decisivo verso la guida completamente autonoma.

Proprio per questo aumenta anche il potenziale contraccolpo. Dopotutto, l'attuale controversia legale riguarda un sistema che deve ancora essere esplicitamente supervisionato.

Se questa fase intermedia è già oggetto di gravi accuse, la domanda su quanto sia davvero solido il percorso di Tesla verso la prossima fase di automazione diventa ancora più pressante.

Un modello, non un caso isolato

La causa è esplosiva per Tesla perché fa parte di una lunga serie di procedimenti simili. Si tratta quasi sempre di incidenti legati alla «guida completamente autonoma». Diversi casi hanno riguardato anche incidenti mortali.

A febbraio, Tesla ha fallito nel suo appello contro una sentenza da 243 milioni di dollari, in cui l'azienda è stata ritenuta parzialmente responsabile di un incidente mortale avvenuto nel 2019.

È probabile che Tesla si affidi a una dura difesa legale anche nel caso attuale. Finora l’azienda non ha commentato pubblicamente la nuova causa.