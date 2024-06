Quest'abitudine alimentare aumenta drasticamente il rischio di cancro

I ricercatori hanno scoperto che alcune abitudini alimentari aumentano il rischio di cancro. (immagine simbolica) IMAGO/Westend61

Un nuovo studio a lungo termine ha analizzato il legame tra cancro e consumo di sale. I risultati.

Hai fretta? blue News riassume per te Il consumo frequente di sale aumenta il rischio di cancro.

Lo dimostra un nuovo studio a lungo termine.

Sono stati analizzati i dati di quasi mezzo milione di adulti. Mostra di più

Le persone che aggiungono spesso sale agli alimenti hanno maggiori probabilità di sviluppare un cancro allo stomaco. Uno studio a lungo termine condotto dall'austriaca MedUni Vienna ha dimostrato per la prima volta che questo rischio si riflette pure nelle statistiche europee sul cancro.

Come dimostra l'analisi recentemente pubblicata sulla rivista specializzata «Gastric Cancer», le persone che aggiungono spesso sale ai cibi hanno il 39% di probabilità in più di sviluppare il cancro allo stomaco rispetto a coloro che non usano la saliera a tavola. Il legame tra consumo di sale e cancro allo stomaco è già stato dimostrato nei Paesi asiatici.

Come riporta MedUni Vienna in un comunicato stampa, sono stati analizzati i dati di oltre 470.000 adulti provenienti dallo studio di coorte britannico su larga scala «UK-Biobank».

Tra le altre cose, tra il 2006 e il 2010 sono state raccolte, tramite un questionario, le risposte alla domanda: «Quanto spesso aggiungi sale ai tuoi cibi?». Il team di ricerca guidato da Selma Kronsteiner-Gicevic e Tilman Kühn del MedUni Vienna's Center for Public Health ha confrontato i risultati dell'indagine con l'escrezione di sale nelle urine e con i dati dei registri nazionali dei tumori.

Base per le misure

«La nostra ricerca mostra il legame tra la frequenza dell'assunzione di sale e il cancro allo stomaco anche nei Paesi occidentali», ha detto Kronsteiner-Gicevic. «Con il nostro studio vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti negativi di un consumo estremamente elevato di sale e fornire una base per misure di prevenzione del cancro allo stomaco», ha riassunto la responsabile dello studio Tilman Kühn.

«I nostri risultati hanno retto anche alla considerazione di fattori demografici, socioeconomici e di stile di vita e sono stati ugualmente applicabili alle comorbidità prevalenti», ha concluso Kronsteiner-Gicevic.

