Martin Abgottspon Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Con iOS 26 e altri aggiornamenti, Apple introduce un nuovo design a livello di sistema chiamato «Liquid Glass».

Nuove funzioni, come la traduzione in tempo reale delle chiamate e il ciclo di attesa automatico, mirano a semplificare la vita quotidiana.

Su Mac, Spotlight sarà potenziato con l'intelligenza artificiale e consentirà azioni rapide come l'invio di e-mail o promemoria direttamente dal desktop. Mostra di più

Per circa un'ora e mezza, lunedì sera (ora svizzera), il team dirigenziale di Apple ha presentato le innovazioni per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e gli occhiali cibernetici Vision Pro di Apple. Come sempre, gli appuntamenti estivi non rivolgono l'attenzione ai nuovi modelli, ma al software.

Quest'anno stanno cambiando molte cose. Il sistema operativo dell'iPhone iOS, ad esempio, non diventerà iOS 19, come sarebbe logico, ma iOS 26. L'obiettivo è quello di uniformare la numerazione di tutti i sistemi, ha spiegato il capo del software Craig Federighi nel livestream.

Ma ci sono anche altre novità: blue News vi riassume le più importanti.

L'iPhone ha un nuovo design

In precedenza si era parlato di cambiamenti radicali: su Internet circolavano modelli di un design completamente nuovo con icone rotonde. Alla fine non è stato così estremo, ma c'è.

Si avrà molta trasparenza, le icone delle app sono più chiare e luminose. Secondo Apple, l'obiettivo era quello di armonizzare le interfacce di tutti i dispositivi Apple. Quindi il design non è nuovo solo sull'iPhone, ma anche Mac e iPad hanno ricevuto un restyling. Le icone delle app sono ora simili su tutti i dispositivi. Apple chiama il nuovo design «Liquid Glass» (vetro liquido ndr.).

Le icone delle app sono ora costituite da diversi strati di vetro liquido che, secondo Apple, reagiscono al tocco e alla navigazione come si farebbe con un vetro vero.

Gli angoli di tutti gli elementi dell'interfaccia utente sono stati adattati alla forma curva dell'alloggiamento dei moderni dispositivi. Quando si passa da un'app all'altra, gli elementi di controllo come i menu si deformano in modo fluido: un effetto che non è solo visivamente impressionante, ma dovrebbe anche essere funzionale.

iOS 26 porta un design completamente nuovo all'iPhone. Apple

Anche molte app standard sono state completamente rinnovate: Safari, Foto, FaceTime, Fotocamera e Telefono appaiono nel nuovo stile «Liquid Glass», che si afferma come opzione di visualizzazione indipendente accanto alla modalità chiara e scura.

Il nuovo linguaggio di design attraversa tutto il sistema e dovrebbe ispirare anche le applicazioni di terze parti in futuro.

La schermata di blocco è stata aggiornata in modo particolarmente sorprendente: le dimensioni dell'orologio possono ora essere regolate dinamicamente in base allo spazio disponibile.

Le foto possono essere visualizzate in 3D e le copertine degli album sono posizionate come elementi animati sull'intera schermata: un'attrazione visiva che farà la gioia di molti appassionati di musica.

In macOS Tahoe 26, la barra dei menu è stata resa completamente trasparente. Apple

Nuove e pratiche funzioni

Apple non si limita ad adattare il design, ma introduce anche nuove funzioni. Alcune di queste sono più che altro espedienti, altre per il momento non sono disponibili in italiano.

Tra queste, la funzione Workout Buddy sull'Apple Watch. Questa è stata pensata per incoraggiare gli utenti dell'Apple Watch ad allenarsi meglio con la voce di un istruttore fitness.

Tuttavia, tutti possono beneficiare di numerose funzioni. Ne è ora disponibile una di traduzione in tempo reale per le chiamate e le videochiamate FaceTime. Dovrebbe funzionare sempre, anche se l'altra persona non ha un iPhone. Le chiamate vengono tradotte in diretta e in qualsiasi lingua.

Utile anche la nuova funzione di loop telefonico. Chiunque finisca in attesa in futuro potrà mettere automaticamente in attesa la chiamata, continuare a lavorare o proseguire la propria giornata. Non appena qualcuno risponde dall'altro capo, l'iPhone lo informa automaticamente. Pratico, anche se resta da vedere se funziona in italiano.

Apple Watch "Workout Buddy" con watchOS 26, Apple

Più intelligenza artificiale nell'iPhone e parole sconosciute

L'anno scorso Apple ha annunciato con grandi parole la profonda integrazione dell'IA nell'iPhone. Tuttavia, non è andata proprio così.

Il responsabile software di Apple, Federighi, ha pronunciato parole insolite. Di solito, il gigante tecnologico è riluttante a commentare le criticare pubblicamente. Questa volta no. L'azienda non si scusa. Ma Federighi afferma che è necessario più tempo per integrare tutte le funzioni annunciate l'anno scorso.

Allo stesso tempo però sono già state annunciate nuove funzioni. L'intelligenza visiva, ad esempio, sarà ampliata. Sarà ora possibile porre domande direttamente a ChatGPT sull'iPhone o trovare oggetti, ad esempio trovare una scarpa utilizzando una foto.

L'iPhone riconosce anche gli appuntamenti su screenshot o poster, ad esempio, e li aggiunge al calendario. Altri telefoni cellulari sono in grado di farlo da tempo, ma Apple è nota per non essere sempre la prima a implementare le funzioni, ma per integrarle molto profondamente.

Nel complesso, il nuovo iPhone sembra più giocoso. Apple

Il Mac è destinato a diventare un mostro di efficienza

L'intelligenza artificiale domina anche gli annunci per il Mac. Ad esempio, Spotlight, la funzione di ricerca, riceverà un importante aggiornamento. In futuro sarà possibile fare cose come inviare una breve e-mail o impostare un promemoria direttamente in Spotlight. Apple promette ancora più efficienza.

In una breve dimostrazione, il team di gestione di Apple ha mostrato cosa è possibile fare con il nuovo Spotlight. È possibile scrivere e-mail, accedere a file e inviarli o creare promemoria e voci di calendario con poche combinazioni di tasti. In futuro dovrebbe essere possibile fare tutto questo - almeno in modo rudimentale - dalla schermata iniziale.

Inoltre, l'iPhone sarà ancora più profondamente integrato nel Mac. Ad esempio, le attività live - piccoli widget che visualizzano lo stato di una connessione aerea o lo stato di consegna di un ordine di cibo - saranno visualizzate direttamente sul computer.

Con un click si apre la corrispondente applicazione per iPhone sul Mac. Anche in questo caso, l'attenzione è rivolta a una maggiore efficienza.

Resta tuttavia da capire quali funzioni saranno disponibili fin dall'inizio e quali saranno disponibili in italiano.

Con Spotlight, dovreste essere in grado di completare le operazioni più importanti in un unico posto. Apple

Quando il mio iPhone avrà un nuovo design?

I nuovi aggiornamenti software stanno entrando nella fase beta per sviluppatori. In questo momento gli sviluppatori possono provare le nuove versioni e personalizzare le loro applicazioni di conseguenza.

A luglio sarà disponibile una versione di pre-release per il pubblico; tuttavia, è fortemente sconsigliato installare le versioni di pre-release sui normali iPhone di tutti i giorni, poiché il software potrebbe contenere ancora dei bug.

iOS 26, MacOS Tahoe, iPadOS 26 e WatchOS 26 saranno poi rilasciati definitivamente in autunno. Presumibilmente a metà settembre, quando verranno presentate le nuove linee di dispositivi Apple.