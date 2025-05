Questi alimenti aumentano il rischio di morte precoce

Il fast food, che comprende pizze surgelate, cereali dolci per la colazione, bevande energetiche e salse pronte, rientra sicuramente nell'elenco degli alimenti altamente trasformati. Unsplash

Le persone che ricorrono spesso a piatti pronti, bevande dolci e snack vivono più pericolosamente. Lo dimostra uno studio internazionale pubblicato sulla rivista britannica The BMJ. Anche in Svizzera si mangia in modo pericoloso.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo uno studio internazionale, un elevato consumo di alimenti altamente trasformati aumenta il rischio di morte del 15%.

Sono particolarmente pericolosi gli snack dolci, i piatti pronti e le bibite.

Gli esperti svizzeri chiedono regole più severe e una migliore informazione. Mostra di più

Un ampio studio internazionale pubblicato sull'«American Journal of Preventive Medicine» dimostra che le persone che consumano molti alimenti altamente trasformati (alimenti ultra-lavorati, in breve UPF) hanno un rischio significativamente maggiore di morire precocemente.

Il rischio aumenta del 15% con un consumo elevato, soprattutto per quanto riguarda i decessi per cancro e malattie cardiovascolari.

Secondo il «Guardian», oltre 100'000 adulti del Regno Unito sono stati seguiti per oltre un decennio e le bevande altamente trasformate, gli snack dolci e i pasti pronti sono risultati particolarmente pericolosi.

Cosa sono gli alimenti altamente trasformati?

Gli alimenti altamente trasformati si riferiscono a prodotti con lunghi elenchi di ingredienti e additivi come emulsionanti, coloranti e aromi. Esempi: pizze surgelate, cereali dolci per la colazione, bevande energetiche o salse pronte. Ma gli scienziati sottolineano che non tutti gli alimenti trasformati sono ugualmente problematici.

Lo strumento più importante per classificare gli alimenti piò o meno sani è attualmente il cosiddetto «Nova Score»

Sviluppato dal nutrizionista brasiliano Carlos Augusto Monteiro, questo punteggio raggruppa gli alimenti in base al loro grado di lavorazione. Sebbene la scala sia ormai ampiamente utilizzata e offra buoni approcci, non è priva di controversie.

Il punteggio Nova Gruppo 1: alimenti non trasformati e minimamente trasformati

Noci, frutta e verdura fresca, carne fresca, uova, latte, acqua

Gruppo 2: ingredienti trasformati

Grassi, oli, zucchero, sale

Gruppo 3: alimenti trasformati

Formaggio, pane fresco, frutta e verdura in scatola

Gruppo 4: alimenti altamente trasformati

Dolci, bibite, biscotti, patatine, margarina, pasti surgelati, alimenti per l'infanzia, pane confezionato Mostra di più

Anche in Svizzera si mangia in modo pericoloso

Circa il 30% dell'apporto calorico giornaliero in Svizzera proviene da alimenti altamente trasformati.

Secondo la piattaforma «Svizzera sostenibile», soprattutto i giovani adulti e le persone che lavorano si rivolgono sempre più spesso a prodotti già pronti per mancanza di tempo o per comodità.

I nutrizionisti svizzeri avvertono che le conseguenze potrebbero essere drammatiche: diabete, pressione alta, obesità e, a lungo termine, un aumento del rischio di cancro.

La Commissione Federale per la Nutrizione (FCN) sta anche discutendo se in futuro siano necessarie norme più severe e una migliore educazione dei consumatori.