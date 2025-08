Questo dispositivo simile a una radiosveglia mostra il tempo che manca alla tua presunta morte. Inq Factory

È un piccolo orologio da tavolo in legno, un display a LED e un pulsante rosso. Ma quando lo si accende, non si vede l'ora, bensì la propria fine: non come deterrente, ma come radicale promemoria per apprezzare la vita e sfruttarla al massimo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Death Clock» è un orologio da tavolo che visualizza i secondi di vita rimanenti in base a dati personali come l'età e le abitudini.

Il dispositivo rinuncia deliberatamente alle funzioni digitali e mira a incoraggiare la riflessione esistenziale.

L'orologio costa 79,90 dollari e non richiede un abbonamento, una connessione WLAN o un'app. Mostra di più

Un orologio che fa il conto alla rovescia. Non fino a mezzanotte, non fino alla prossima riunione, ma fino alla morte. Questo è il «Death Clock», un nuovo progetto dello youtuber scientifico Michael Stevens.

Non si tratta di una gag, non è un gadget, ma un oggetto volutamente scomodo. Chiunque lo metta in funzione vedrà spuntare ogni secondo. E con questo, la vita.

«Tutte [le ore] feriscono, l'ultima uccide» è scritto in latino sopra il display. «Omnes vulnerant, ultima necat». Un avvertimento brutale che difficilmente potrebbe essere più compatto.

Un conto alla rovescia per il vostro ego

Ma l'orologio non si limita a calcolare a casaccio. Prima dell'avvio viene compilato un questionario. Età, peso, comportamento del sonno, abitudini: tutto questo viene utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, convertita in secondi.

Chi ha ancora 40 anni, secondo le statistiche, può sperare in altri 1'262'278'080 secondi. Poi inizia il conto alla rovescia.

Il dispositivo è controllato da alcuni pulsanti. Uno rosso avvia l'orologio, uno grigio lo mette in pausa. A destra c'è un comando rotante per l'input, mentre a sinistra è possibile regolare la luminosità del display. Tutto qui.

Nessuna app, niente WLAN, nessuna voce fuori campo. L'orologio della morte rimane fermo mentre funziona. Nessun aggiornamento, nessuna distrazione.

È possibile imbrogliare durante l'impostazione, ma ovviamente non è l'idea alla base del Death Clock. Inq Factory

Memento Mori, prodotto in California

Il «Death Clock» rifiuta la mania dell'ottimizzazione digitale. È una macchina per il calcolo della mortalità, avvolta in una custodia fatta di legno e nostalgia. Il design ricorda i dispositivi di misurazione dei tempi analogici.

La batteria salva i dati impostati. Anche se si stacca la spina, il conto alla rovescia continua. L'orologio non si dimentica. Non memorizza nulla nel cloud.

Il dispositivo, come detto, è stato sviluppato dal team del canale YouTube Vsauce, guidato da Michael Stevens. Il suo video sulla vita dopo la morte - sui ricordi, l'influenza e l'identità - costituisce il contesto.

L'orologio della morte appare dopo due minuti e mezzo. Completamente privo di agitazione, nel bel mezzo di una riflessione filosofica.

Il rivenditore online Inq Factory è il partner per la realizzazione. L'orologio fisico è ispirato all'applicazione «Death Clock» dell'imprenditore californiano Brent Franson. La sua versione funziona con intelligenza artificiale e routine psicologiche, ma si basa su un modello di abbonamento.

La versione hardware è più semplice, più tangibile e senza compromessi. Si compra una volta, si possiede per sempre. Costo: 79,90 dollari. Consegna a partire dall'inizio del 2026.