Ecco perché molte persone stanno cancellando ChatGPT, ma smettere è difficile

La campagna «QuitGPT» invita le persone in tutto il mondo ad abbandonare ChatGPT, e sta colpendo nel segno. L'azienda di intelligenza artificiale è sotto pressione per i suoi legami politici con Donald Trump.

Jenny Keller Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te La campagna «QuitGPT» è cresciuta rapidamente da febbraio e sta mobilitando milioni di persone in tutto il mondo.

A scatenarla sono i legami politici di OpenAI e un controverso accordo con il Pentagono.

I primi dati mostrano un aumento delle disinstallazioni e della migrazione degli utenti, ma l'impatto resta incerto. Mostra di più

Il movimento «QuitGPT» è partito in modo relativamente discreto all'inizio dell'anno. Singoli post su Reddit spiegano come disinstallare ChatGPT, il chatbot d'intelligenza artificiale più utilizzato al mondo. Ci sono anche appelli a cancellare gli abbonamenti e a utilizzare servizi alternativi.

All'inizio di febbraio 2026 è stato lanciato il sito quitgpt.org, gestito da un collettivo che si definisce «attivista per la democrazia». Le richieste: abbandonare completamente ChatGPT ed esercitare pressione su OpenAI, l'azienda statunitense che sviluppa il sistema, a causa dei suoi legami politici.

La critica si concentra sugli stretti legami tra le grandi aziende tecnologiche e la politica. I rapporti finanziari mostrano che il presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha donato circa 25 milioni di dollari al super PAC «MAGA Inc.», un'organizzazione politicamente influente che sostiene e orienta le campagne elettorali con ingenti somme di denaro.

Politica, lobby e operazioni delicate

Ci sono anche accuse secondo cui OpenAI sostenga indirettamente l'influenza politica. I rapporti parlano di una lobby da oltre 100 milioni di dollari che si oppone a regole più severe per l'IA. Tali comitati politici cercano di influenzare le leggi, ad esempio finanziando campagne o esercitando pressioni politiche.

Un altro punto critico riguarda l'uso dell’IA da parte delle autorità. Secondo un inventario ufficiale del dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, l'agenzia per l'immigrazione ICE utilizza un sistema basato su GPT-4.

Il problema non è solo l'IA in sé, ma anche il contesto in cui viene utilizzata. L'ICE si occupa delle deportazioni. I critici mettono quindi in guardia da procedure di selezione non trasparenti o distorte in un ambito in cui il potere statale incide profondamente sulla vita delle persone.

L'accordo con il Pentagono diventa un punto di svolta

Ma lo slancio del movimento di boicottaggio resta inizialmente contenuto. Secondo gli organizzatori, nelle prime settimane circa 17'000 persone si sono registrate sul sito e circa 700'000 hanno espresso il loro sostegno sui social network.

Poi, il 28 febbraio 2026, OpenAI ha firmato un accordo con il dipartimento della difesa degli Stati Uniti: i modelli di intelligenza artificiale dell'azienda saranno utilizzati su una rete classificata del Pentagono.

Poche ore prima, il concorrente Anthropic, l'azienda dietro il chatbot Claude, aveva rifiutato un'offerta simile. L'amministratore delegato Dario Amodei ha motivato la decisione spiegando che l'azienda non vuole fornire tecnologie che consentano la sorveglianza di massa o sistemi di armi autonome.

«Opporsi al governo è la cosa più americana che ci sia - e noi siamo patrioti in tutto ciò che abbiamo fatto qui», ha dichiarato Amodei in un'intervista a «CBS News».

Il boicottaggio prende piede

Le conseguenze sono immediate. Le autorità statunitensi interrompono la collaborazione con Anthropic e l'azienda subisce pressioni politiche.

Per lo storico olandese Rutger Bregman, il caso segna una linea di demarcazione morale: da una parte un'azienda che rifiuta un contratto redditizio per motivi etici, dall'altra un concorrente che lo accetta. In un video, chiede che ChatGPT venga «cancellato».

A pochi giorni da questa decisione, la portata della campagna QuitGPT si moltiplica. Secondo gli organizzatori, il numero di sostenitori è salito a oltre quattro milioni a metà marzo e anche la visibilità del movimento sui social network è aumentata in modo significativo.

Effetti misurabili dopo l'appello al boicottaggio

All'inizio di marzo si sono registrati i primi effetti misurabili. Secondo Forbes, circa 1,5 milioni di utenti hanno abbandonato la piattaforma poco dopo la pubblicazione dell'accordo con il Pentagono.

La società di analisi Sensor Tower ha rilevato un aumento delle disinstallazioni di circa il 295% rispetto al livello abituale. Allo stesso tempo, l'app di Anthropic, «Claude», ha acquisito slancio e ha temporaneamente superato ChatGPT in termini di download negli Stati Uniti.

Ma si tratta ancora di istantanee, non di tendenze stabili. Il fattore decisivo sarà capire se questi dati si tradurranno in un cambiamento duraturo del comportamento degli utenti.

«I boicottaggi funzionano solo se raggiungono una massa critica e si riflettono nel comportamento dei consumatori», afferma la sociologa statunitense Dana Fisher dell'American University alla MIT Technology Review.

Effetto limitato dei boicottaggi

I singoli picchi di disinstallazione non sono sufficienti a raggiungere questo obiettivo. «Il vero punto di pressione è il comportamento dei consumatori, quando un numero sufficiente di persone usa il proprio denaro per esprimere le proprie convinzioni politiche».

Allo stesso tempo, Fisher ritiene che il movimento non abbia ancora raggiunto un punto decisivo: «Diventerà significativo solo quando saranno coinvolte anche persone che normalmente non prendono una posizione pubblica - e questo non lo abbiamo ancora visto».

Uno sguardo ai casi precedenti mostra quanto siano difficili questi boicottaggi.

Nel 2025, Spotify è finita sotto pressione, in parte a causa di controversi annunci di reclutamento legati alle autorità statunitensi e agli investimenti del management in aziende tecnologiche vicine al settore militare. Nel breve termine, le critiche hanno portato a licenziamenti e a grande attenzione mediatica. Ma l'effetto sui dati aziendali è stato difficilmente sostenibile.

Passaggio alle alternative

Esiste anche un problema strutturale. Anche chi cancella ChatGPT non abbandona necessariamente il sistema.

Molte applicazioni accedono ai modelli OpenAI in background, ad esempio tramite interfacce di programmazione. Anche strumenti per testi, programmazione o assistenza clienti utilizzano spesso la stessa infrastruttura senza che gli utenti lo sappiano.

La campagna «QuitGPT» propone quindi delle alternative: Claude, Gemini di Google o Le Chat dell'azienda francese Mistral AI. Nel frattempo, diversi modelli open source puntano maggiormente su trasparenza e protezione dei dati.

Tra questi figurano progetti più piccoli come Confer, Alpine o Lumo, anche se le loro prestazioni e la loro diffusione restano spesso inferiori a quelle delle grandi piattaforme.

Ma questo sviluppo arriva in un momento delicato per OpenAI. Secondo le analisi di settore, l'azienda potrebbe continuare a registrare perdite nonostante gli elevati ricavi, con cifre cumulative nell'ordine delle decine di miliardi entro il 2026.

Cresce la pressione su OpenAI

Allo stesso tempo, si discute di nuove fonti di guadagno come la pubblicità. In seguito alle critiche sull’accordo con il Pentagono, l'amministratore delegato Sam Altman ha annunciato l'introduzione di restrizioni, ad esempio sull'uso a fini di sorveglianza.

La concorrenza ne sta già beneficiando. Anthropic guadagna quote di mercato grazie a una scelta strategica. L'etica diventa così sempre più un fattore competitivo.