Molte persone sperimentano sintomi prolungati del raffreddore.

Secondo gli esperti, è in aumento il numero di persone che si lamentano di sintomi duraturi di raffreddore e influenza, i quali possono persistere fino a quattro settimane o più. Il raffreddore può manifestarsi con una varietà di sintomi, quali starnuti, naso che cola, congestione, mal di gola e mal di testa, generalmente per circa una settimana.

Il dottor Joshua Berkowitz, direttore medico di IV Boost UK, ha illustrato le ragioni per cui il raffreddore può apparire più persistente del solito.

«L'emergere di nuovi ceppi virali, un aumento nella virulenza o gravità del virus, un'indebolita risposta immunitaria, fattori ambientali come la temperatura o l'umidità, e un'immunità incompleta a seguito di una precedente infezione possono influenzare il tempo di guarigione», spiega l'esperto.

Ecco alcuni consigli del dottor Berkowitz su come accelerare la guarigione dal raffreddore:

Rimanere idratati: L'idratazione è cruciale durante la malattia. «Bere acqua aiuta a fluidificare il muco, lenire il mal di gola e assicurare il corretto funzionamento del corpo. Anche tisane e brodi caldi possono offrire conforto», sottolinea il dottor Berkowitz.

Riposo e sonno: Il sonno gioca un ruolo fondamentale nella guarigione. «Il riposo consente al corpo di concentrare le energie nella lotta contro l'infezione», afferma. «È importante dormire almeno 8 ore di qualità a notte e fare dei sonnellini durante il giorno, se necessario».

Dieta ricca di nutrienti: Un'alimentazione varia e ricca di nutrienti supporta il corpo nella lotta contro il raffreddore. «Consumate una dieta piena di vitamine e minerali per rafforzare il sistema immunitario», raccomanda. «Mangiate un 'arcobaleno' di cibi, includendo frutta, verdure, proteine magre e cereali integrali nei vostri pasti».

Integrazione di vitamina C: Gli alimenti ricchi di vitamina C possono potenziare il sistema immunitario. «La vitamina C è rinomata per le sue proprietà benefiche per l'immunità», dice l'esperto. «Valutate di integrare la vitamina C o di incrementare l'assunzione di cibi come agrumi, fragole, peperoni rossi e broccoli per elevarne i livelli».

Esposizione alla vitamina D: Esporsi alla vitamina D del sole aiuta a fortificare l'immunità. «Livelli adeguati di vitamina D sono fondamentali per un sistema immunitario robusto», afferma il dottor Berkowitz. «Trascorrere tempo all'aperto alla luce naturale del sole è benefico, ma nei mesi invernali può essere necessario integrare la vitamina D».

Inalazioni di vapore caldo: Il vapore caldo può contribuire a sbloccare le vie nasali in caso di congestione. «Inalare vapore può alleviare la congestione e lenire le vie nasali irritate», consiglia. «Aggiungete qualche goccia di olio di eucalipto all'acqua calda per trarre maggiori benefici».

Dosi di vitamine: «Le infusioni endovenose di vitamine offrono una miscela concentrata di vitamine e minerali direttamente nel flusso sanguigno, garantendo un metodo di assorbimento rapido», conclude il dottor Berkowitz.

Covermedia