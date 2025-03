Gli alimenti contenenti quercetina, come broccoli e mirtilli, possono aiutare a calmare i sintomi del raffreddore da fieno.

Covermedia Covermedia

Negli ultimi anni, in molte parti dell'emisfero settentrionale, il clima mite di febbraio ha anticipato la produzione di polline da parte degli alberi, provocando sintomi nei soggetti affetti da febbre da fieno.

«Il cambiamento climatico sta influenzando la stagione del raffreddore da fieno. Inverni più miti portano gli alberi a produrre polline prima», spiega Max Wiseberg, esperto di allergeni aerodispersi. «Se febbraio è mite, come l'anno scorso, gli alberi iniziano a impollinare anticipatamente, scatenando i sintomi. Nel 2023, per esempio, si sono registrati livelli di polline da erbacce elevati e moderati fino a settembre».

Cos'è il raffreddore da fieno?

Il raffreddore da fieno è una reazione allergica a un eccesso di polline nell'organismo. «Ognuno ha una soglia di tolleranza al polline, ma quando viene superata, si scatena una reazione», spiega Wiseberg. «Il corpo rilascia istamine, che a livelli normali nel cervello ci mantengono vigili e attenti. Tuttavia, un eccesso nel corpo provoca i sintomi tipici del raffreddore da fieno».

Quali sono i sintomi comuni?

Secondo l'esperto, i sintomi più comuni includono starnuti, naso chiuso o che cola, prurito, lacrimazione e congestione nasale. Alcune persone possono anche avvertire prurito su viso e bocca, bruciore alla gola, mal di testa e respiro affannoso.

Trattamenti per il raffreddore da fieno

Il rimedio più comune è l'uso di antistaminici, che bloccano l'azione dell'istamina. «Esistono anche antistaminici naturali, come la quercetina e il butterbur, disponibili in compresse e capsule», aggiunge Wiseberg. Inoltre, alcuni alimenti sono fonti naturali di quercetina, tra cui cipolle rosse, pomodori ciliegini, broccoli, mirtilli, mele e cavoli.

Metodi di prevenzione

«Come per ogni allergia, prevenire è meglio che curare», sottolinea Max. «Se si è allergici ai latticini, si evitano i latticini. Con il polline è più complesso, perché è presente nell'aria». Per ridurre i sintomi, consiglia di passare regolarmente l'aspirapolvere su tappezzeria e tessuti, spolverare con un panno umido per rimuovere il polline e tenere porte e finestre chiuse per limitare l'ingresso degli allergeni in casa.

All'aperto, suggerisce di legare i capelli e indossare occhiali da sole avvolgenti per impedire al polline di entrare in contatto con gli occhi e il viso.