È importante riapplicare il repellente per insetti ogni quattro o cinque ore.

Covermedia Covermedia

Applicare un repellente per insetti può sembrare un'operazione semplice, ma ci sono alcuni errori che si possono commettere e che possono rendere il prodotto meno efficace.

Se vivete in un paese ricco di insetti o se state programmando una vacanza tropicale, è importante sapere come applicare correttamente un repellente per insetti.

Secondo l'esperto di prevenzione delle punture Howard Carter, se non usate il repellente nel modo giusto, potreste esporvi a punture e malattie come la febbre dengue e il virus Zika. Ecco i quattro errori più comuni che Howard consiglia di evitare.

Non comprarlo in anticipo

Se vi recate in un paese tropicale, assicuratevi di acquistare il repellente per insetti prima della partenza. «Molti paesi non dispongono di repellenti efficaci, quindi è meglio comprarli prima del viaggio», spiega Howard.

«Non rischiate: acquistate la protezione in anticipo per essere sicuri di avere qualcosa di affidabile. Fate scorta di un repellente di buona qualità». Howard consiglia lo spray repellente per insetti Incognito, che offre una protezione del 100% per quattro ore.

Non coprirsi

Anche se avete applicato un repellente, è importante coprire la pelle per evitare comunque le punture. «Bisogna evitare di lasciare la pelle esposta. Quando si tratta di zanzare, più si copre, meglio è», avverte Howard.

Consiglia di indossare maniche lunghe e pantaloni in tonalità chiare, poiché le zanzare sono attratte dai colori scuri.

Dimenticare le fragranze

È bene evitare l'uso di profumi e creme profumate, perché le zanzare sono attratte da certi odori. «I profumi contenuti nei vostri cosmetici sono una calamita per le zanzare», spiega Howard.

«Meglio scegliere prodotti non profumati come quelli della linea incognito Bodycare Range, e preferire detergenti per corpo e capelli con note agrumate».

Saltare la riapplicazione

Uno degli errori più gravi è dimenticare di riapplicare il repellente. «Pensare che una sola spruzzata vi protegga tutto il giorno è un errore comune», afferma l'esperto. Il repellente va riapplicato ogni quattro o cinque ore, oppure subito dopo una doccia o un bagno.

«È fondamentale mantenere alto il livello di protezione, e si può applicare anche sui vestiti. Nessun repellente dura in eterno, quindi è importante creare l'abitudine di rinnovare regolarmente la protezione».