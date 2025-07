Che si tratti di creare un itinerario su misura, di pianificare il budget o di fungere da assistente linguistico, l'intelligenza artificiale è un compagno utile per la pianificazione delle vacanze. Immagine: Pexels, Andrea Piacquadio

Le vacanze estive sono alle porte e la loro pianificazione spesso richiede molto tempo. L'intelligenza artificiale aiuta a preparare la lista dei bagagli e crea persino itinerari personalizzati con le giuste indicazioni.

Quanto più specifico è il compito affidato all'intelligenza artificiale, tanto più appropriati e personalizzati saranno i risultati.

Le vacanze estive si avvicinano e con esse il desiderio di relax. Che si tratti di giorni di relax al mare, di un viaggio in città o di una vacanza in roulotte: se si pianifica bene, si può godere del viaggio in modo più rilassato e non si deve organizzare molto a destinazione.

La ricerca di itinerari di viaggio e di alloggi convenienti spesso richiede più tempo di quanto si vorrebbe. Se volete sfruttare meglio questo tempo, affidate a un'intelligenza artificiale la creazione di un itinerario. Con una richiesta formulata con precisione, cioè con un ordine all'IA, questa fornisce suggerimenti adeguati.

Ecco quanto è importante la richiesta

Le diverse idee sulle vacanze da sogno causano accese discussioni in alcune famiglie: Mentre alcuni preferirebbero oziare sulla spiaggia, altri cercano l'avventura, le attività all'aperto, le esperienze culinarie e vorrebbero visitare luoghi di interesse culturale.

Per conciliare le preferenze, la richiesta è fondamentale, ad esempio: "Crea un itinerario di due settimane per l'Italia che includa Roma, Firenze e Venezia. Sono interessato alla cucina locale, ai siti storici e alle attività per famiglie".

L'intelligenza artificiale fornisce quindi un itinerario personalizzato: A Roma, una visita al Colosseo, al Vaticano e un laboratorio di pasta per famiglie; Pisa è una scelta ovvia come gita di un giorno da Firenze; e a Venezia, AI suggerisce un giro in gondola per bambini. È necessario verificare gli orari di apertura, i prezzi dei biglietti e gli itinerari di viaggio, poiché l'AI non sempre utilizza dati aggiornati.

Più precisa è la richiesta all'IA, più adeguate saranno le informazioni fornite. Se non si è ancora soddisfatti della risposta, è possibile specificare la ricerca con domande successive o provare diverse formulazioni.

Competenti in viaggio con le traduzioni AI

L'intelligenza artificiale aiuta ad avere una visione d'insieme di una grande quantità di dati. Quando si effettuano prenotazioni alberghiere, è consigliabile cercare un contatto personale con i fornitori di servizi di viaggio. Swisscom offre consigli e una guida che aiutano a utilizzare l'IA, evidenziandone anche i rischi.

Che si tratti di un viaggio in Francia, Giappone o Brasile, l'AI assiste i viaggiatori anche in loco: Se i piani cambiano spontaneamente, fornisce informazioni rapidamente e i servizi di traduzione supportati dall'IA aiutano a superare le barriere linguistiche.

Suggerimenti per un prompt di successo Siate specifici : Più precisa è la richiesta, più personalizzato sarà il risultato. Spiegate il più precisamente possibile cosa state cercando.

Fornite il contesto : Informazioni come il periodo di viaggio, il budget e gli interessi aiutano l'intelligenza artificiale a fornire suggerimenti adatti all'utente.

Sperimentare : Se provate diverse formulazioni, otterrete risultati migliori. A volte è possibile ottenere un risultato migliore con una piccola modifica della richiesta.

