I piselli possono sembrare piccoli, ma offrono grandi benefici per la salute.

La nutrizionista Lucy Williamson, in collaborazione con la campagna Yes Peas!, ha evidenziato come questo ortaggio verde sia una fonte preziosa di proteine, antiossidanti, fibre, e altri nutrienti essenziali.

Ricchi di proteine:

I piselli forniscono proteine complete, contenenti tutti gli aminoacidi essenziali, paragonabili a quelle di origine animale come pesce e latticini. Sono anche poveri di grassi e ricchi di fibre, che favoriscono la digestione e la salute intestinale. «A differenza di molte proteine di origine vegetale, i piselli sono una proteina completa, cioè forniscono tutti gli aminoacidi essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno», spiega la dottoressa Lucy.

Antiossidanti per la salute cellulare:

I piselli sono ricchi di antiossidanti, che aiutano a riparare i danni cellulari quotidiani e hanno proprietà anti-invecchiamento. Sono particolarmente ricchi di vitamina K, essenziale per la salute delle ossa e la coagulazione del sangue, e di folato, fondamentale per la sintesi e riparazione del DNA. «I piselli offrono un profilo nutrizionale unico che li distingue dagli altri ortaggi», aggiunge la nutrizionista.

Gestione del peso:

Essendo poveri di calorie, i piselli contribuiscono a mantenere il senso di sazietà grazie all'alto contenuto di proteine e fibre, riducendo l'apporto calorico complessivo. «Il loro elevato contenuto di proteine e fibre contribuisce a creare un senso di sazietà», afferma la dottoressa Lucy.

Salute del cuore:

I piselli possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e promuovere un cuore sano. Le fibre contenute in questo ortaggio contribuiscono a mantenere sani i livelli di colesterolo nel sangue e a sostenere la funzione cardiovascolare. «Grazie al loro elevato contenuto di fibre, i piselli aiutano a mantenere sani i livelli di colesterolo nel sangue», spiega l'esperta.

Salute dell'intestino:

I piselli sostengono la salute digestiva grazie al loro contenuto di fibre solubili e insolubili. Le fibre solubili aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue e sono utili per chi soffre di sindrome dell'intestino irritabile, mentre le fibre insolubili prevengono la stitichezza e favoriscono un sistema digestivo sano. «Insieme, queste fibre promuovono un sistema digestivo sano e favoriscono un microbioma intestinale favorevole», conclude la nutrizionista.

In conclusione, aggiungere i piselli alla vostra dieta è una scelta intelligente per migliorare la salute generale, supportare il sistema cardiovascolare, favorire la digestione e gestire il peso. Questi piccoli ortaggi verdi sono davvero un superfood da non sottovalutare!

