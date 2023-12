Rispettare un programma di sonno regolare può avere un impatto positivo sul benessere psicofisico.

I mesi invernali possono essere difficili a causa del freddo e della mancanza di luce solare.

Vicky Walker, direttore di «People» a Westfield Health, ha offerto preziosi consigli per sostenere la salute mentale durante l'inverno.

«Innanzitutto, è importante riconoscere la fonte del vostro cambiamento di umore e del vostro potenziale stress», esordisce Vicky. «A volte può essere facile individuare in una bolletta non pagata o in una scadenza di lavoro la causa delle vostre preoccupazioni. Ma i sentimenti possono derivare da vari fattori durante l'inverno, tra cui SAD, lavoro, preoccupazioni finanziarie, malattie e relazioni».

Secondo l’esperta è importante tenere d'occhio l’umore in determinati periodi dell'anno.

«Se sentite che le stagioni hanno un impatto notevole sul vostro umore, potreste essere affetti dai sintomi del Disturbo Affettivo Stagionale (SAD), che colpisce milioni di persone nel Regno Unito», afferma Vicky. «Sebbene sia normale sentirsi giù a volte, le persone che soffrono di SAD si sentono costantemente peggio durante alcuni mesi dell'anno. Prestate molta attenzione alla vostra mente e al vostro corpo durante questi periodi e annotate tutti i problemi che si presentano. Costruire questa banca dati dei problemi quando si presentano vi aiuterà a individuare gli schemi e a spiegare le vostre difficoltà al medico di famiglia o al datore di lavoro».

Vicky sottolinea che è importante cercare di rispettare un programma di sonno regolare, poiché il sonno è fondamentale per la salute fisica e mentale.

«Può essere difficile mantenere un ritmo di sonno regolare nei mesi invernali, ma una routine notturna coerente può avere un grande impatto sulla salute mentale», afferma l'esperta. «Se sentite che il vostro umore sta scivolando verso il basso, costruite una sana routine quotidiana e cercate di rispettarla, perché può aiutarvi a regolare le vostre emozioni e a sentirvi pronti per i giorni a venire».

Oltre al sonno, anche spegnere i dispositivi, mangiare prima la sera, prendere una dose giornaliera di sole e creare un ambiente privo di stress può aiutare l'umore.

«Creare un ambiente privo di disordine e riorganizzare lo spazio in modo da renderlo più ergonomico può aiutare a sviluppare un senso di controllo nei momenti di stress», spiega l'esperta. «Se avete delle cose che vi aiutano a calmarvi, come accendere delle candele o scrivere un diario, usatele. I vostri sensi possono avere un profondo impatto sulla vostra salute mentale»

Anche la mancanza di supporto sul lavoro può avere un impatto negativo sulla salute mentale.

«Westfield Health ha scoperto che meno della metà dei dipendenti del Regno Unito ritiene che il proprio manager sia presente per sostenere il benessere. Instaurare conversazioni regolari su questi argomenti e incoraggiare una comunicazione aperta sono i primi passi utili per migliorare il benessere sul posto di lavoro».

Covermedia