Samsung rilancia sui telefoni pieghevoli, un segmento in crescita che vede pioniera proprio l'azienda sudcoreana.

Nel suo evento Unpacked sono stati svelati due modelli, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, che presentano design e prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti e si caratterizzano per una maggiore attenzione all'ambiente.

Infatti, fa sapere l'azienda, sono costituiti da una maggiore varietà di materiali riciclati rispetto alle generazioni precedenti tra cui vetro e alluminio riciclati pre-consumo e plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse serbatoi per l'acqua e bottiglie in Pet. Anche la carta utilizzata per le confezioni è realizzata con materiale riciclato al 100%.

Per l'occasione Samsung ha rinnovato anche il parco accessori e ha svelato due modelli di smartwatch, Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic con cornici ridotte la sensazione di quadranti più ampi e batteria migliorata. Arrivano anche i tablet Tab S9: tre modelli da 11 pollici 124 pollici e 146 pollici con pennino integrato e tastiera opzionale.

