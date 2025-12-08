Il Galaxy Z TriFold può essere piegato due volte ed è destinato a essere posizionato come dispositivo di lavoro. Samsung

Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold. Il pieghevole può essere piegato ben due volte e può essere utilizzato come smartphone o come tablet ultrasottile da 10 pollici. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile in Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Samsung presenta il Galaxy Z TriFold, uno smartphone double-fold che combina smartphone e tablet.

L'obiettivo è quello di aumentare la produttività, ad esempio attraverso l'utilizzo parallelo di app e la modalità desktop.

Nonostante l'innovazione, alcuni esperti ritengono che il dispositivo sia pesante, costoso e tecnicamente non convincente sotto tutti i punti di vista. Mostra di più

Quando Samsung ha presentato il primo Galaxy Fold nel febbraio 2019, la visione di uno smartphone flessibile sembrava ancora futuristica.

Sei anni dopo, l'azienda sudcoreana ha fatto il passo successivo e ha presentato il Galaxy Z TriFold, un dispositivo con due cerniere, ma rimane il dubbio se si tratti di una vera innovazione o solo di un complesso esperimento di design.

Due cerniere, un unico obiettivo

A prima vista, il TriFold è solo marginalmente diverso dai precedenti dispositivi pieghevoli. Ma il dettaglio cruciale sta nella meccanica.

Due cerniere permettono al dispositivo di essere aperto due volte come un libro. In questo modo si ottiene un display da 10 pollici che ha più o meno le dimensioni di un tablet. Ripiegato, rimane un pratico dispositivo da 6,5 pollici. Almeno in teoria.

Con uno spessore di 12,9 millimetri e un peso di 309 grammi, il TriFold è uno degli smartphone più pesanti della sua categoria. Anche l'ingombro della fotocamera, che non rientra nelle dimensioni ufficiali, rafforza questa impressione.

Galaxy TriFold hands on video 🔥



- 10” 120Hz inner display, 6.5” cover

- 3.9 mm (unfolded), 12.9 mm (folded)

- 309g weight

- Snapdragon 8 Elite

- 5600mAh + 45W



The multitasking on that big inner screen looks crazy good. Honestly, it looks great!



pic.twitter.com/xWNnlU5Lj6 — Shishir (@ShishirShelke1) December 2, 2025

Divertimento non a buon mercato

Samsung sta chiaramente posizionando il TriFold come dispositivo da lavoro.

Sullo schermo interno è possibile visualizzare fino a tre applicazioni contemporaneamente, il che sottolinea il concetto di multitasking. In modalità DeX, una sorta di ambiente desktop, il dispositivo può anche essere collegato a un monitor esterno. In questo scenario, il TriFold diventa un ibrido tra smartphone, tablet e notebook.

Questa strategia si rivolge a un gruppo di utenti in crescita, alla ricerca di dispositivi per ambienti di lavoro flessibili. «Il TriFold non vuole solo essere mobile, vuole essere universale», afferma Samsung. Ma il prezzo per questa versatilità è alto, sia in senso letterale che figurato.

Con un prezzo di base di circa 2'000 franchi svizzeri in Corea, il TriFold si posiziona al di sopra dei modelli pieghevoli della concorrenza. Allo stesso tempo, però, è in ritardo dal punto di vista tecnico in alcune aree.

Compromessi nei dettagli

La densità di pixel del display interno è di soli 269 ppi, un valore che ricorda più un tablet di fascia media che uno smartphone premium. Anche la dotazione di fotocamere non può competere con le attuali ammiraglie della serie Galaxy S.

Il TriFold è quindi sinonimo di una filosofia tecnologica che mira a massimizzare la flessibilità e allo stesso tempo rivela i limiti di questa idea. Perché gli schermi a doppia piega significano anche doppia complessità. Costi di produzione più elevati, maggiore vulnerabilità e dubbia idoneità all'uso quotidiano.

Mentre concorrenti come Huawei e Xiaomi perfezionano ulteriormente il fattore di forma con una cerniera, Samsung cerca di moltiplicarlo.

Si tratta di un'iniziativa coraggiosa, ma anche rischiosa: se la tecnologia a doppia piegatura rivoluzionerà davvero la vita di tutti i giorni o si limiterà a dimostrare l'arte ingegneristica lo si capirà solo quando gli utenti piegheranno il dispositivo nella vita di tutti i giorni piuttosto che alle fiere.

Ma probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima che sia disponibile in Svizzera. Inizialmente è disponibile solo sul mercato asiatico.