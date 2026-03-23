Sauna e nudità: in Svizzera e Germania sembra essere la norma

Una giornalista britannica racconta il suo primo impatto con la cultura della sauna tra Germania e Svizzera, dove la nudità è parte integrante dell'esperienza

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Entrare in sauna completamente nudi è la norma in Germania e in Svizzera.

Ma per chi arriva da Paesi con un rapporto più prudente con il corpo, l'esperienza può trasformarsi in un vero shock culturale.

Lo racconta una giornalista britannica in un reportage pubblicato sulla piattaforma Galaxus. Durante la sua prima visita in una sauna dell'area germanofona si è trovata davanti a una scelta inattesa: adattarsi alle abitudini locali oppure rinunciare. Qui, infatti, la nudità non solo è accettata, ma spesso è esplicitamente richiesta.

È una questione pratica

Secondo l'Associazione tedesca delle saune, la spiegazione è soprattutto pratica. Il calore deve agire direttamente sulla pelle e il sudore deve evaporare liberamente: indossare un costume, spiegano gli esperti, non sarebbe né igienico né confortevole.

In un primo momento la giornalista ha preferito uscire, sorpresa dalla naturalezza con cui gli altri frequentatori si muovevano senza vestiti. Ma la curiosità ha avuto la meglio: è tornata e ha osservato più da vicino una tradizione profondamente radicata. Secondo dati del 2022, circa 26 milioni di persone in Germania frequentano la sauna occasionalmente o con regolarità.

Questa familiarità con la nudità affonda le sue radici nel XIX secolo, quando nei Paesi di lingua tedesca si diffonde il movimento della «riforma della vita», che promuove uno stile più naturale e a contatto con l'ambiente.

Tra i sostenitori c'è anche il medico svizzero Arnold Rikli, soprannominato il «dottore del sole», che incoraggia bagni di luce e attività all'aria aperta anche senza vestiti.

Un contrasto culturale netto

Il contrasto con la cultura britannica resta netto. Nel Regno Unito l'eredità della morale vittoriana ha alimentato a lungo una certa diffidenza verso la nudità in pubblico. Non a caso il primo stabilimento balneare naturista ufficiale apre solo nel 1979, tra molte polemiche.

Ancora oggi la percezione del corpo varia sensibilmente. In Gran Bretagna il 59 per cento delle persone dichiara di sentirsi a disagio all'idea della nudità. In Germania, invece, solo una minoranza associa il corpo nudo a un significato sessuale.

Alla fine del suo viaggio, la giornalista riconosce che ciò che inizialmente le sembrava insolito ha cambiato la sua prospettiva. L'esperienza della sauna dimostra come le differenze culturali possano trasformare completamente il modo in cui percepiamo il corpo e la naturalezza della nudità.