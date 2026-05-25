Uno studio internazionale ha identificato tracce di collagene in un fossile di Edmontosaurus. La scoperta potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla conservazione dei tessuti nei dinosauri.

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Un fossile di Edmontosaurus vissuto circa 66 milioni di anni fa potrebbe conservare ancora tracce di collagene, una delle principali proteine presenti in ossa, tendini e pelle degli animali.

La scoperta arriva da un team di ricercatori della University of Liverpool e della University of California, Los Angeles, che ha analizzato un osso proveniente dalla formazione di Hell Creek Formation, uno dei siti paleontologici più importanti al mondo, noto anche per i ritrovamenti di Tyrannosaurus rex.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Analytical Chemistry, mette in discussione una convinzione rimasta dominante per decenni: l'idea che nei fossili così antichi non possa sopravvivere alcuna traccia di materiale organico originale.

I ricercatori hanno osservato il campione con diverse tecniche avanzate. Alcune aree dell'osso mostravano, sotto luce polarizzata, comportamenti molto simili a quelli del tessuto osseo moderno contenente collagene.

Per verificare il risultato, il team ha confrontato il fossile con ossa di tacchino trattate artificialmente per degradare parzialmente il collagene. I pattern osservati risultavano molto simili.

Successivamente gli studiosi hanno utilizzato la spettrometria di massa ad alta risoluzione, una tecnica capace di individuare tracce chimiche microscopiche. Le analisi hanno identificato idrossiprolina, un amminoacido strettamente associato al collagene, oltre ad almeno 41 frammenti proteici compatibili con questa proteina.

Secondo gli autori, il forte deterioramento chimico delle molecole rende improbabile una contaminazione moderna.

«Questa ricerca dimostra in modo convincente che alcuni fossili possono conservare ancora biomolecole organiche come il collagene», spiega Steve Taylor.

La scoperta potrebbe avere conseguenze importanti per la paleontologia. Se confermata da ulteriori studi, suggerirebbe che alcune proteine possano sopravvivere molto più a lungo di quanto ritenuto possibile.

In passato risultati simili ottenuti su fossili di Tyrannosaurus rex avevano suscitato forti polemiche, con molti studiosi convinti che si trattasse soltanto di contaminazioni.

Ora il nuovo studio offre ulteriori elementi a sostegno dell'ipotesi che minuscole tracce di tessuto biologico possano davvero conservarsi all'interno di alcuni fossili per decine di milioni di anni.

Gli scienziati non sanno ancora perché alcuni resti riescano a preservare biomolecole e altri no. Ma il ritrovamento potrebbe aprire nuove strade nello studio dei dinosauri e dell'evoluzione delle specie antiche.