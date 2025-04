Consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno è un buon modo per prevenire lo scorbuto.

Covermedia Covermedia

Anche se può sembrare una malattia d'altri tempi, lo scorbuto è ancora oggi un rischio reale.

Lo scorbuto è una carenza di vitamina C dovuta a un'assunzione insufficiente e prolungata di alimenti ricchi di questo nutriente essenziale. È storicamente associato al XVIII secolo, quando molte persone non avevano accesso a frutta e verdura fresche.

Secondo Niamh McMillan, responsabile della farmacia Superdrug, i primi sintomi sono spesso lievi e possono essere confusi con altri disturbi. Tra i segnali più comuni ci sono problemi alle gengive, denti che si muovono, stanchezza, debolezza, dolori articolari, irritabilità e disturbi cutanei.

Con l'aumento dei casi segnalati in Galles e in Francia, ecco i consigli dell'esperta per prevenirlo.

Assumere cinque porzioni al giorno

Cerca di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura ogni giorno, privilegiando gli alimenti ricchi di vitamina C come agrumi, fragole, broccoli, cavoletti di Bruxelles e spinaci.

Scegliere spuntini ricchi di vitamina C

Opta per snack salutari e nutrienti.

«Sgranocchia frutta come fragole e kiwi e verdure come peperoni e pomodori», consiglia Niamh. «Non solo sono ricchi di vitamina C, ma contengono anche fibre e antiossidanti utili per il sistema immunitario».

Puntare sul verde

Le verdure a foglia verde sono un'ottima fonte di vitamina C e si possono facilmente integrare in ogni pasto.

«Spinaci, cavolo riccio e verdure crucifere come broccoli, cavoletti e cavolo cappuccio sono ricchissimi di vitamina C», spiega l'esperta, aggiungendo che fanno bene anche alla salute del cuore e dell'apparato digerente.

Valutare un integratore

Se fai fatica ad assumere abbastanza vitamina C con la sola alimentazione, un integratore può essere utile.

«Gli integratori sono una buona soluzione per chi fatica a soddisfare il fabbisogno di alcune vitamine solo attraverso il cibo», osserva Niamh, suggerendo anche l'integratore alla vitamina C della linea Superdrug.