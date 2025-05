Se avete ancora un vecchio cellulare a casa, il 24 maggio potete donarlo in uno degli oltre 30 negozi Coop. Il 100% del ricavato andrà alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera. Immagine: Pexels, Andy Barbour

I telefoni cellulari inutilizzati non vanno buttati nella spazzatura o in un cassetto! Chiunque doni il proprio vecchio smartphone a Swisscom Mobile Aid durante la "Giornata della buona azione" del 24 maggio, contribuisce all'economia circolare e sostiene i bambini bisognosi.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te Le materie prime dei telefoni cellulari inutilizzati possono essere riciclate, contribuendo così alla tutela dell'ambiente e all'economia circolare.

Il 24 maggio, in occasione della Giornata delle buone azioni, è possibile consegnare i telefoni cellulari in oltre 30 filiali Coop.

Gli apparecchi restituiti saranno riciclati o rivenduti attraverso il programma "Swisscom Mobile Aid" e il 100% del ricavato sarà devoluto a SOS Villaggi dei Bambini. Mostra di più

Attenzione, utenti di telefonia mobile: Sabato 24 maggio si rinnova l'appuntamento con la campagna nazionale "Good Day" di Coop, per la sesta volta. SOS Villaggi dei Bambini è un nuovo partner di questa iniziativa insieme a Swisscom Mobile Aid.

Chiunque consegni un cellulare inutilizzato fa due cose buone allo stesso tempo: conserva le risorse e sostiene progetti sociali per i bambini bisognosi. Le cassette di raccolta saranno disponibili in oltre 30 negozi Coop il 24 maggio.

Donare un cellulare e fare del bene

Swisscom collabora con diverse aziende svizzere per rimettere in circolo tutti i cellulari raccolti. I cellulari funzionanti vengono riparati e rivenduti, quelli difettosi vengono rimessi a nuovo e le materie prime vengono riciclate. Il cento per cento del ricavato della vendita e del riciclaggio va a SOS Villaggi dei Bambini.

I telefoni cellulari donati danno un futuro ai bambini in situazioni di vita difficili. Dal lancio del programma Mobile Aid nel 2012, Swisscom ha già raccolto 1,2 milioni di telefoni cellulari, fornendo oltre cinque milioni di pasti ai bambini bisognosi.

Risparmiare materie prime grazie all'economia circolare

Sebbene i telefoni cellulari contengano importanti materie prime, si stima che in Svizzera circa otto milioni di telefoni cellulari siano ancora inutilizzati. Ciò equivale a 240 kg di oro, 2.400 kg di argento e 120.000 kg di rame: una vera e propria miniera d'oro.

L'estrazione delle materie prime per i nuovi apparecchi provoca elevate emissioni di CO2 e inquina l'ambiente. Tuttavia, queste materie prime provenienti da apparecchi usati possono essere facilmente riciclate e reinserite nel ciclo.

Partecipate anche voi e donate il vostro smartphone usato a una buona causa durante il Good Deed Day.