Per 500 dollari al mese, gli utenti di Tinder da ora possono inviare messaggi a qualsiasi persona, indipendentemente dal fatto che ci sia stato o meno un «match».

Hai fretta? blue News riassume per te Tinder sta introducendo un nuovo modello di abbonamento ad alto prezzo.

Per 499 dollari al mese, gli abbonati possono messaggiare con tutti gli altri utenti, anche se non hanno manifestato il loro interessate.

Tinder sta quindi gettando a mare il suo principio base. Mostra di più

Tinder è probabilmente l'app di incontri online più conosciuta al mondo. Ha reso popolare il concetto di «match», ossia quando due persone esprimono interesse reciproco «strisciando» verso destra sul profilo del o della potenziale partner.

Finora solo quando entrambi dimostravano almeno una simpatia di base verso l'altra/o era possibile iniziare una conversazione. In questo modo era stato risolto un problema che, soprattutto le donne, riscontravano sulle piattaforme di incontri online, ovvero ricevere costantemente messaggi invadenti da persone per le quali non nutrivano alcun interesse.

Ma Tinder sta ora ribaltando questo principio di base della sua app. Da ora infatti alcuni utenti possono inviare messaggi a qualsiasi persona, indipendentemente dal fatto che queste abbiamo espresso un interesse o meno. Per tutto ciò bastano «solo» 499 dollari al mese.

«Il meglio di Tinder»

Tinder ha infatti introdotto un nuovo modello di abbonamento chiamato «Tinder Select», come riporta «Techcrunch». La sua caratteristica principale è la possibilità di inviare un messaggio a un'altra persona due volte alla settimana, anche se non c'è stato il famigerato «match» tra i due.

La società madre di Tinder, Match Group, afferma che gli abbonati «Select» avranno accesso al «meglio assoluto» di Tinder. I profili degli abbonati saranno inoltre mostrati in modo più evidente agli «utenti più desiderabili» di Tinder.

Infine, gli abbonati possono aggiungere un badge «Select» al loro profilo per mostrare a tutti che hanno 500 dollari al mese da spendere.