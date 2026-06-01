Il medico televisivo britannico Xand van Tullek non crede nel lavaggio a 40 gradi (immagine simbolica). Immagine: Keystone

Il medico televisivo Xand van Tulleken sconsiglia il lavaggio a 40 gradi perché non è abbastanza igienico e consuma troppa energia. L'esperto di Testex spiega a blue News se questa affermazione è davvero vera.

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Hai fretta? blue News riassume per te Il medico televisivo britannico Xand van Tullek non crede nel lavaggio a 40 gradi.

Il 46enne di solito raccomanda 20 gradi per il lavaggio, 30 gradi per l'abbigliamento sportivo e 60 gradi per uccidere i batteri.

Quindi non dovremmo più lavare a 40 gradi? blue News ha chiesto all'istituto di analisi tessile Testex di Zurigo. Mostra di più

Il medico televisivo britannico Xand van Tulleken non ha una buona opinione del lavaggio a 40 gradi.

Questa temperatura è troppo bassa per rimuovere in modo affidabile gli agenti patogeni dal bucato, mentre il consumo energetico rimane relativamente alto rispetto a 20 o 30 gradi, come ha spiegato il 46enne alla BBC.

Van Tulleken raccomanda di evitare del tutto il lavaggio a 40 gradi. Per l'uso quotidiano, 20 gradi sono di solito sufficienti per pulire delicatamente i capi.

Lui imposta la lavatrice a 30 gradi solo per l'abbigliamento sportivo. Se si vogliono uccidere i batteri, la temperatura giusta è 60 gradi o più.

«Diversi fattori sono determinanti»

Questo significa che il bucato non dovrebbe più essere lavato a 40 gradi?

«Alla domanda se sia sufficiente una temperatura di lavaggio di 20 o 30 gradi non si può rispondere in termini generali, poiché diversi fattori sono determinanti», spiega a blue News Robert Sporer dell'istituto svizzero di analisi tessile Testex.

«Oltre alla temperatura, anche il detersivo usato, gli eventuali additivi (come la candeggina) e il tipo e il grado di sporco hanno un effetto significativo sul risultato del lavaggio», continua l'esperto

In linea di massima si può affermare che gli indumenti di tutti i giorni, come quelli indossati in ufficio, non sono particolarmente sporchi se sono stati indossati una sola volta, per cui spesso è sufficiente una temperatura di lavaggio più bassa.

«Ma non è possibile giudicare in modo definitivo se 20 gradi o 30 gradi siano sufficienti nei singoli casi, poiché il nostro laboratorio non ha ancora effettuato test specifici in merito», chiarisce Sporer.

Anche il lavaggio a 40 gradi presenta dei vantaggi

Una temperatura di lavaggio più elevata, pari a 40 gradi, presenta anche dei vantaggi: ad esempio temperature di lavaggio più elevate sono molto più efficaci nel ridurre i microrganismi.

Molti batteri e funghi, soprattutto quelli tipici della pelle, come i germi del sudore e della pelle, vengono uccisi molto più efficacemente a 40°C.

«Questo è particolarmente importante per la biancheria sensibile dal punto di vista igienico come la biancheria intima, gli asciugamani, la biancheria da letto o gli indumenti da lavoro», sottolinea Sporer.

Anche le macchie di grasso e di proteine vengono sciolte molto più efficacemente a 40°C, dato che gli agenti detergenti, come i tensioattivi e gli enzimi, agiscono in modo ottimale. «Anche gli odori vengono eliminati in modo affidabile», afferma Sporer.

Temperature dell'acqua più elevate consentirebbero anche di rimuovere meglio i residui e quindi di prolungare la durata di vita dei tessuti. D'altra parte, però, i materiali sensibili o le finiture speciali potrebbero essere danneggiati da frequenti lavaggi a caldo.

«Consigliamo quindi di scegliere la temperatura di lavaggio in base all'uso previsto dei tessuti, al grado di sporco e alle istruzioni del produttore», conclude Sporer.