Dallo stretching al consumo di caffè, alcuni errori comuni possono rallentare i vostri miglioramenti in palestra. Scopri quali sono e come evitarli.

Covermedia Covermedia

Se i vostri allenamenti non danno i risultati sperati, potreste commettere alcuni errori che rallentano i progressi.

Il personal trainer Leon Bolmeer, proprietario di Geezers Boxing, ha individuato sei abitudini che possono compromettere la vostra performance e aumentare il rischio di infortuni.

Fare stretching statico prima dell'allenamento

Anche se lo stretching è spesso considerato essenziale prima di allenarsi, non tutti i tipi di allungamento sono efficaci.

«Lo stretching statico può sembrare un buon metodo per riscaldarsi, ma in realtà può aumentare il rischio di lesioni» avverte Bolmeer. «Meglio optare per esercizi dinamici che simulino i movimenti dell'allenamento, preparando i muscoli in modo efficace».

Inoltre, l'uso del foam roller prima dell'allenamento può destabilizzare alcuni gruppi muscolari, soprattutto se praticato troppo frequentemente. L'esperto consiglia di utilizzarlo dopo l'allenamento per alleviare la tensione muscolare e favorire il recupero.

Saltare lo stretching post-allenamento

Terminata la sessione, molti si dimenticano di dedicare qualche minuto allo stretching, un errore che può compromettere la sessione successiva e aumentare la rigidità muscolare.

«Dopo un allenamento, i muscoli hanno bisogno di rilassarsi e recuperare» spiega Bolmeer. «Molte persone, però, si precipitano al lavoro e trascurano questa fase. Stare seduti per ore subito dopo l'allenamento non fa che peggiorare la situazione, rendendo i muscoli più rigidi».

Esagerare con il cardio

Se l'obiettivo è migliorare la forza o la resistenza, è fondamentale non sovraccaricarsi con un eccesso di esercizi cardio prima dell'allenamento principale.

«Un'attività cardio prolungata prima di un workout può prosciugare le energie e ridurre le prestazioni nell'allenamento di forza o resistenza» avverte l'esperto. «Meglio limitarsi a una fase cardio moderata per il riscaldamento o il defaticamento, senza esagerare».

Mangiare troppo o troppo poco prima dell'allenamento

L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella performance fisica. Tuttavia, sia un pasto eccessivo che uno insufficiente possono compromettere l'allenamento.

«Mangiare troppo o troppo vicino all'inizio della sessione può far sentire fiacchi, mentre un apporto calorico insufficiente può portare debolezza e affaticamento» spiega Bolmeer. «È essenziale gestire tempistiche e porzioni in modo corretto per fornire al corpo l'energia necessaria».

Consumare troppa caffeina

Il caffè è spesso utilizzato come stimolante pre-allenamento, ma un consumo eccessivo può avere effetti negativi sulla performance.

«La caffeina può dare una spinta iniziale, ma un'assunzione eccessiva prima dell'attività fisica può causare disidratazione, vertigini e un calo di energia a metà allenamento» spiega l'esperto. «Meglio attenersi a quantità moderate e programmare l'assunzione in modo strategico».

Bere bevande zuccherate

Infine, attenzione ai liquidi che scegliete per idratarvi.

«I frullati possono sembrare salutari, ma spesso contengono grandi quantità di zucchero, arrivando anche a 800 calorie» sottolinea Bolmeer. «Questo può causare un picco di energia seguito da un crollo. Le bevande energetiche, invece, possono provocare sbalzi glicemici, aumentare la pressione e causare nervosismo».

Per ottenere il massimo dai vostri allenamenti, è fondamentale evitare questi errori e costruire una routine che ottimizzi il recupero e la performance. Con piccoli accorgimenti, potrete migliorare i risultati e ridurre il rischio di infortuni, rendendo il fitness un'esperienza più efficace e sostenibile.