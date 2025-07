Un team del Max-Planck-Institut ha sviluppato un materiale conduttivo che si stende fino al 160% senza perdere funzionalità. Merito del glicerolo, lo stesso usato nelle creme idratanti.

Covermedia Covermedia

Immagina un sensore sottile come un cerotto, in grado di seguire ogni movimento della pelle senza strapparsi, senza stringere, senza rompersi.

Non è fantascienza, ma l'ultima innovazione firmata Max-Planck-Institut per la ricerca sui polimeri di Mainz. I ricercatori tedeschi hanno realizzato un materiale elettronico elastico, pensato per aderire direttamente alla pelle e monitorare parametri vitali senza cavi o fastidi.

Alla base del progetto c'è un polimero conduttivo chiamato PEDOT:PSS. Finora troppo fragile per applicazioni pratiche, ha trovato nuova vita grazie a un ingrediente insospettabile: il glicerolo, una sostanza viscosa usata in cosmetica. Integrato in una pellicola flessibile, il glicerolo penetra lentamente nel polimero, modificandone la struttura molecolare. Il risultato? Un materiale che non solo si allunga fino al 160% senza rompersi, ma migliora anche la sua conducibilità elettrica.

I test hanno mostrato che con una concentrazione ottimale di glicerolo (circa il 55%), il materiale diventa incredibilmente elastico e mantiene le sue proprietà anche dopo numerose sollecitazioni. Senza glicerolo, lo stesso polimero si rompeva già con una semplice deformazione del 2%.

Secondo gli scienziati, l'applicazione potenziale è vastissima. In ambito sanitario, potrebbe essere usato per monitorare continuamente glicemia, battito cardiaco o livelli di idratazione. In campo sportivo, invece, offrirebbe una lettura in tempo reale dello sforzo muscolare o dei segnali di affaticamento. Il tutto senza ostacolare i movimenti o richiedere dispositivi ingombranti.

«La nostra tecnica migliora contemporaneamente elasticità e conducibilità, due parametri fondamentali per sviluppare biosensori realmente indossabili», spiega Ulrike Kraft, autrice principale dello studio pubblicato su Advanced Science.

I ricercatori hanno testato il materiale con microscopi e misurazioni elettriche, simulando le condizioni d'uso quotidiane. I risultati sono stati chiari: anche sotto stress meccanico intenso, la nuova «pelle elettronica» continua a funzionare. È sottile, leggera, adattabile. E potrebbe segnare una svolta nei dispositivi indossabili del futuro.