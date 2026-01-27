I dispositivi medici indossabili sono considerati una svolta per la prevenzione e la diagnosi. Ma la loro elettronica, l'uso di metalli rari e una durata spesso molto breve li rendono un fattore climatico in rapida crescita.

Un sottile cerotto sulla pelle misura il glucosio.

Un piccolo sensore al polso controlla la pressione sanguigna giorno e notte. La tecnologia medica indossabile appare discreta, silenziosa, quasi immateriale. Promette sicurezza, monitoraggio continuo e un alleggerimento del lavoro medico. Raramente viene associata a miniere, consumo energetico o rifiuti. Eppure è proprio lì che emerge il suo lato nascosto.

Già oggi ogni singolo dispositivo lascia un'impronta climatica misurabile. A seconda del modello, lungo l'intero ciclo di vita – dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento – vengono emessi tra 1,1 e 6,1 chilogrammi di CO₂ equivalente. È l'equivalente di un'auto che percorre fino a 30 chilometri. Moltiplicato per milioni di unità, il conto diventa rilevante.

Secondo un'analisi pubblicata sulla rivista Nature e condotta da ricercatori dell'Università di Chicago e della Cornell University, entro il 2050 l'uso globale di dispositivi medici indossabili potrebbe crescere di 42 volte. La produzione arriverebbe a sfiorare i due miliardi di dispositivi all'anno. In questo scenario, le emissioni annuali supererebbero i 3,4 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, a cui si aggiungerebbero rifiuti elettronici e sostanze inquinanti generate durante la produzione.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il problema principale non è l'involucro esterno. La quota maggiore delle emissioni è legata all'elettronica. «Oltre il 70 per cento dell'impronta di CO₂ di un dispositivo deriva dalle schede elettroniche», spiega Bozhi Tian, uno degli autori dello studio. Circuiti e microchip richiedono processi produttivi altamente energivori e dipendono da un'intensa attività mineraria.

Un ruolo chiave è giocato dai metalli rari. Le piste conduttive dei circuiti contengono spesso oro e altri materiali critici. Le quantità per singolo dispositivo sono minime, ma l'estrazione e la raffinazione comportano grandi consumi energetici e un impatto ambientale significativo. «Quando questi dispositivi vengono prodotti su scala globale, anche piccole scelte di design si sommano molto rapidamente», osserva il coautore Chuanwang Yang.

A peggiorare il bilancio climatico contribuisce anche la breve durata d'uso. Molti dispositivi sono progettati per funzionare solo poche settimane o mesi. Le ragioni sono mediche: il contatto prolungato con la pelle può causare infiammazioni, i sensori perdono precisione e anche minime deviazioni possono compromettere una diagnosi. Di conseguenza, molti apparecchi vengono sostituiti ben prima di essere tecnicamente obsoleti.

Secondo i ricercatori, il margine di miglioramento più ampio sta nella progettazione. Una struttura modulare, che consenta di sostituire solo le parti a contatto con il corpo mantenendo l'elettronica interna, ridurrebbe drasticamente le emissioni. Anche l'uso di metalli più comuni, come rame o alluminio, potrebbe abbassare l'impatto ambientale senza compromettere le prestazioni, grazie a rivestimenti protettivi.

Anche il mix energetico ha un ruolo. Una produzione alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili ridurrebbe le emissioni di circa il 15 per cento. Non sarebbe sufficiente da sola, ma diventerebbe significativa se combinata con scelte di design più sostenibili.

Il messaggio finale è chiaro: la medicina digitale non è immateriale. Il suo progresso passa anche da decisioni industriali e progettuali. E in futuro, la qualità dell'innovazione non si misurerà solo in dati clinici, ma anche nella capacità di ridurre il suo peso sul clima.