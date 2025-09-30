  1. Clienti privati
L'analisi di una specialista Sentirsi sempre freddi: ecco quando preoccuparsi

Sentirsi freddi in modo persistente può essere sintomo di condizioni mediche serie.
Con l'arrivo del freddo intenso, molti avvertono brividi costanti. Niamh McMillan, farmacista di Superdrug, spiega che il sentirsi freddi in modo persistente può essere sintomo di condizioni mediche serie, come Raynaud, anemia, diabete o ipotiroidismo.

Mentre le temperature calano drasticamente, sentirsi freddi è diventato parte della vita quotidiana.

Tuttavia, il freddo persistente può essere un campanello d'allarme per disturbi più seri. Niamh McMillan, Pharmacy Superintendent di Superdrug, mette in luce i segnali da non sottovalutare.

Raynaud 

Molti dicono: «È così freddo che non sento le dita dei piedi». Per chi soffre della malattia di Raynaud, la sensazione di intorpidimento a mani e piedi è reale. Le dita possono diventare bianche o blu a causa della costrizione dei vasi sanguigni, che limita il flusso di sangue anche a naso, capezzoli e labbra.

Anemia

 L'anemia si manifesta quando l'organismo non ha abbastanza globuli rossi sani per trasportare ossigeno ai tessuti e agli organi. Tra i sintomi: mani e piedi freddi, affaticamento, vertigini, pallore e respiro corto. Una delle cause più comuni è la carenza di ferro, dovuta a un'alimentazione insufficiente o a perdite di sangue.

Diabete di tipo 2 

Il diabete può danneggiare i nervi delle estremità, causando una sensazione di freddo costante. Altri sintomi includono sete intensa, necessità di urinare frequentemente, stanchezza e perdita di peso. Per chi sospetta di essere a rischio, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Ipotiroidismo

 L'ipotiroidismo si verifica quando la tiroide non produce abbastanza ormoni, rallentando il metabolismo e abbassando la temperatura corporea. Chi ne soffre tende a sentirsi freddo in modo permanente ed è più sensibile all'ambiente circostante. Altri sintomi includono stitichezza, depressione e dolori muscolari. In conclusione, qualora si avvertano sintomi di queste condizioni o si hanno preoccupazioni, è sempre importante consultare il proprio medico di base per ulteriori accertamenti.

