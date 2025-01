Prendere subito il cellulare al mattino? Non è una buona idea. Immagine: Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn

Ci sono alcune cose da fare subito dopo il risveglio per iniziare la giornata in forma e pieni di energia. Ma attenzione: ci sono sette brutti errori che possono rovinarla.

Un buon inizio di giornata è essenziale per il vostro benessere e la vostra produttività. Ma ci sono errori comuni che molti di noi commettono al mattino.

Saltare la colazione

Molte persone credono di poter risparmiare calorie saltando la colazione. Ma in realtà, la verità corrisponde all'esatto contrario: il metabolismo rallenta e nel corso della giornata si è più propensi a mangiare snack poco salutari per compensare la mancanza di energia.

Una colazione equilibrata vi dà la carica di cui avete bisogno e vi fa sentire concentrati per tutta la mattina.

Prendere subito lo smartphone

Iniziare la giornata prendendo subito in mano lo smartphone può avere un impatto negativo sull'umore.

Scorrere continuamente i social media o controllare le e-mail può causare stress e sprecare tempo prezioso che potrebbe essere speso meglio per la cura di sé o per una tranquilla routine mattutina.

Gli esperti consigliano di trascorrere i primi 30 minuti della giornata senza schermi per iniziare la giornata in modo più sereno.

Non bere acqua

Dopo diverse ore di sonno, il corpo è disidratato. Se non si beve acqua subito dopo il risveglio, si perde l'occasione di far ripartire il metabolismo e di eliminare le tossine dal corpo.

Un bicchiere d'acqua al mattino può fare miracoli e farvi sentire riposati e pronti per la giornata.

Bere caffeina a stomaco vuoto

Molti di noi prendono una tazza di caffè come prima cosa al mattino. Ma la caffeina a stomaco vuoto può irritare lo stomaco e aumentare l'acidità, con conseguenti problemi digestivi.

Cercate invece di mangiare qualcosa prima o di rimandare il consumo di caffè a dopo la colazione.

Trascurare la pianificazione

Iniziare la giornata senza una struttura e un piano chiari può portare a stress e sovraccarico. Dedicate qualche minuto al mattino per pianificare e stabilire le priorità del giorno.

Una buona pianificazione vi aiuterà a essere più produttivi e a rendere la giornata più rilassata.

Non integrare l'esercizio fisico nella routine mattutina

Se non trovate il tempo per fare esercizio fisico al mattino, state perdendo un'ottima occasione per stimolare la circolazione e darvi la carica per la giornata.

Anche un breve esercizio di stretching o una passeggiata all'aria aperta possono fare miracoli e farvi sentire più svegli e reattivi.

Alzarsi troppo tardi

Se rimanete a letto fino all'ultimo minuto e poi uscite di casa di corsa, vi sottoponete a uno stress inutile.

Provate ad alzarvi prima per avere più tempo per una routine mattutina calma e rilassata. Questo può avere un impatto più positivo sull'intera giornata e ridurre lo stress.