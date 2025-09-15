Basta poco per ritrovare energia, equilibrio e benessere dopo le vacanze. L'esperta Bethany Eaton rivela la sua routine: dal fitness alla pelle, fino all'intestino.

Covermedia Covermedia

Settembre è il mese dei nuovi inizi: scuola, lavoro, agende che tornano a riempirsi.

Ma anche l'occasione perfetta per rimettersi al centro con una routine più sana. A dirlo è la nutrizionista e wellness coach Bethany Eaton, che condivide le sue regole d'oro per affrontare l'autunno con energia e stabilità.

«Amo le routine e settembre è il momento perfetto per rientrare nei ranghi», racconta. «Segno i miei allenamenti in agenda come se fossero riunioni: così non li salto». Nel suo planning ci sono pesi, pilates reformer e sessioni di Peloton, «perché l'attività fisica è il primo alleato del benessere».

Poi l'idratazione: «Ogni giorno preparo una bottiglia da due litri con acqua filtrata e cetriolo. Aggiungere limone o frutti di bosco congelati la rende più piacevole e mi assicuro di berla tutta».

Non manca la cura della pelle, con la spazzolatura a secco prima della doccia, e l'attenzione alla stagione dei raffreddori: «Integro il Chaga, un fungo medicinale, che aggiungo al mio matcha mattutino».

Per l'alimentazione, Eaton punta su scelte pratiche e nutrienti: «Tengo sempre in freezer frutta, verdura ed erbe biologiche. Sono ricche di vitamine e pronte all'uso, soprattutto quando i frutti freschi non sono di stagione».

Fondamentale anche l'intestino visto che l'80% del sistema immunitario ha sede lì. Ecco perché Eaton consiglia un buon probiotico e il brodo di ossa in polvere, «perfetto per zuppe calde e come fonte di proteine».

Ultimo consiglio: non dimenticare le fibre. «Cerco di arrivare a 30 g di proteine e 10 g di fibre per pasto: bastano fagioli nello stufato, patate novelle con la buccia o semi di lino sul porridge».

La sua formula è semplice: movimento, acqua, fibre e cura di sé. Piccoli gesti quotidiani che, secondo Eaton, «stabiliscono le basi per un autunno più sano e luminoso».