I termini «sexy» e «sessualizzata» vengono spesso usati come sinonimi, ma descrivono condizioni profondamente diverse. Distinguere tra espressione autonoma della sessualità e imposizione dello sguardo sessualizzante è essenziale per comprendere dinamiche di potere, consenso e responsabilità sociale.

Nel dibattito pubblico, i termini «sexy» e «sessualizzata» vengono frequentemente sovrapposti, come se indicassero lo stesso fenomeno.

In realtà, descrivono esperienze opposte. Il primo rimanda a una scelta individuale, il secondo a un processo esterno che prescinde dalla volontà della persona coinvolta.

La confusione tra questi concetti contribuisce a normalizzare comportamenti invasivi e a spostare la responsabilità da chi agisce a chi subisce.

La sessualizzazione femminile è un fenomeno strutturale

La sessualizzazione femminile è un fenomeno diffuso e strutturale. Commenti non richiesti, allusioni, fischi, attenzioni indesiderate e contatti fisici invasivi fanno parte dell'esperienza quotidiana di molte donne, indipendentemente dal contesto o dall'abbigliamento.

In questi casi non si tratta di riconoscimento della sessualità, ma di una sua attribuzione forzata. L'effetto non è emancipazione, bensì disagio, esposizione e spesso senso di colpa.

Un elemento centrale di questo meccanismo è l'inversione della responsabilità: la vergogna ricade su chi viene sessualizzata, non su chi esercita lo sguardo o il comportamento invasivo.

Mostrarsi non equivale a «sessualizzarsi»

Fin dall'infanzia, alle donne viene trasmessa l'idea che la propria sessualità sia un problema da gestire e contenere. Indicazioni come «copriti», «così non puoi uscire» o «non provocare» costruiscono un modello di controllo preventivo del corpo femminile.

Il desiderio femminile resta marginale o silenziato, mentre quello maschile viene spesso considerato naturale e inevitabile. In questo schema, l'aspetto fisico e l'abbigliamento diventano strumenti attraverso cui attribuire colpe e giustificare comportamenti altrui.

Da qui nasce un equivoco ricorrente: l'idea che mostrarsi, scegliere abiti sensuali o vivere liberamente la propria sessualità equivalga a «sessualizzarsi».

Alle donne che compiono queste scelte vengono spesso rivolte domande simili: perché si vestono così se sono emancipate? Perché si espongono allo sguardo maschile?

Questi interrogativi partono da un presupposto errato: confondono l'espressione autonoma della sessualità con la sua oggettivazione.

L'espressione della sessualità vs. la sessualizzazione

Una distinzione utile è quella tra espressione della sessualità e sessualizzazione. Esprimere la propria sessualità significa farlo in modo consapevole e autodeterminato. È una forma di libertà personale.

La sessualizzazione, al contrario, consiste nell'essere percepite come oggetti sessuali a prescindere dal comportamento, dall'abbigliamento o dall'intenzione. In questo caso la persona perde il controllo sulla narrazione del proprio corpo.

Numerose ricerche sociologiche mostrano come le donne apprendano molto presto che l'espressione della propria sessualità è soggetta a giudizio e sanzione sociale.

Chi vive apertamente il desiderio viene spesso etichettata, mentre lo stesso comportamento, se agito da uomini, tende a essere normalizzato o persino valorizzato. Si crea così un doppio standard che limita l'autodeterminazione femminile e rafforza dinamiche di potere asimmetriche.

Le differenze con la nudità maschile

Questa distinzione emerge con particolare evidenza nel dibattito sulla nudità nello spazio pubblico. Il fatto che in molti contesti il topless femminile sia ancora vietato o stigmatizzato dimostra quanto il corpo delle donne venga automaticamente interpretato come provocazione.

In questi casi non si parla di sessualità, ma di sessualizzazione: una nudità a cui vengono attribuiti significati non scelti da chi la esprime.

Normalizzare i corpi significa sottrarli a questa lettura forzata. Significa riconoscere che una gonna corta, un bikini o la pelle scoperta non comunicano nulla sul consenso, sulla disponibilità o sul valore di una persona. La distinzione tra essere sexy ed essere sessualizzate non è quindi una questione terminologica, ma culturale e politica.