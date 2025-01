Alcuni ritengono che le foglie di guava bollite in acqua calda possano favorire la fertilità, ma gli esperti smentiscono questa teoria.

Quando si parla di fertilità, sui social media si trovano molte informazioni errate e vecchie leggende.

Se cercate informazioni sulla fertilità online, sarete bombardati da un'infinità di consigli, trucchi e suggerimenti, ma molti di questi sono inesatti. Per fare chiarezza, il dottor Tosin Sotubo-Ajayi, medico di base, consulente medico di OVA e volto televisivo, ha sfatato quattro miti comuni sulla fertilità.

Pulizia dell'utero

Molte persone credono che pulire l'utero eliminando alcuni cibi e bevande possa aumentare le possibilità di rimanere incinta.

«La pulizia dell'utero è stata promossa su TikTok da diversi creatori, con l'idea di consumare bevande o cibi disintossicanti per rimuovere le tossine e favorire il concepimento», spiega il dottor Tosin.

«Tuttavia, non è possibile pulire l'utero in questo modo. È invece utile apportare modifiche allo stile di vita e alla dieta per migliorare la fertilità».

Tra i cambiamenti efficaci, il medico consiglia di eliminare sigarette e alcol, aumentare il consumo di frutta e verdura colorata e ridurre lo stress.

Foglie di guava

Su TikTok si vedono utenti che fanno bollire foglie di guava in acqua calda per favorire la fertilità.

«Sebbene ci siano studi sugli effetti delle foglie di guava per la fertilità negli animali, al momento non ci sono prove scientifiche che dimostrino la stessa efficacia sugli esseri umani», afferma l'esperto.

Nonostante ciò, la dottoressa Tosin sottolinea che le foglie di guava contengono vitamine e minerali benefici come vitamina C, vitamina B, calcio, potassio e ferro.

Chiodi di garofano e acqua calda

Un altro trend di TikTok mostra persone che lasciano in infusione chiodi di garofano in acqua calda per tutta la notte e bevono la miscela al mattino.

«Come nel caso delle foglie di guava, gli effetti dei chiodi di garofano sulla fertilità sono stati studiati principalmente sugli animali e non ci sono prove conclusive per gli esseri umani», spiega la dottoressa Tosin.

Guaifenesina

Infine, la guaifenesina, un ingrediente presente in alcuni farmaci per la tosse, è stata suggerita come metodo per favorire la fertilità.

«La teoria è che questo ingrediente dovrebbe assottigliare il muco cervicale, facilitando il movimento degli spermatozoi», spiega l'esperto. «Tuttavia, i dati a supporto di questa teoria sono molto limitati e non ci sono prove conclusive che sia efficace».