Tra i benefici apportati dall’inclusione dei frutti di bosco nella dieta ci sono il miglioramento della salute dell’intestino, delle funzioni cognitive e della salute cardiovascolare.

Oltre a essere deliziosi, i frutti di bosco sono ricchi di nutrienti, vitamine e antiossidanti.

Il dottor Emeka Okorocha, medico del NHS e portavoce della campagna Love Fresh Berries, ha spiegato come questi gustosi frutti possono favorire il benessere generale.

«I benefici dell'inclusione dei frutti di bosco nella dieta sono molti, come il sostegno a un sistema immunitario sano, il miglioramento della salute dell'intestino, la salute cardiovascolare e persino le funzioni cognitive», spiega l'esperto.

«Le fragole, ad esempio, sono ricche di antiossidanti antinfiammatori che favoriscono il recupero muscolare e sono quindi perfette come spuntino post-allenamento, mentre i lamponi sono ottimi per una graduale carica di energia e per la produzione di collagene che aiuta a riparare i danni alla pelle», continua il dottor Okorocha.

«Le more sono anche ricche di antiossidanti e flavonoidi, che hanno proprietà antinfiammatorie e possono aiutare a prevenire le malattie legate all'età e il declino cognitivo. Inoltre, una sola tazza di mirtilli fornisce tutta la vitamina C, la vitamina K e le fibre alimentari di cui il nostro organismo ha bisogno ogni giorno».

Se siete alla ricerca di uno spuntino che vi dia energia per tutta la giornata senza essere pieno di zuccheri e calorie, i frutti di bosco potrebbero essere la risposta.

«I frutti di bosco sono un ottimo spuntino per ricaricarsi e sono il mio preferito quando faccio lunghi turni di lavoro. Scegliere alimenti meno calorici può aiutare a controllare la fame e a ridurre il colesterolo, riducendo il rischio di sviluppare malattie come il diabete, le cardiopatie e persino alcuni tipi di cancro», aggiunge il dottore.

«Il contenuto di antiossidanti dei frutti di bosco, in particolare dei mirtilli, aiuta anche a mantenere la mente acuta».

I frutti di bosco sono anche un'ottima scelta per la merenda dei bambini grazie ai loro numerosi benefici per la salute.

«Una ricerca commissionata da Love Fresh Berries ha dimostrato che il 72% degli adolescenti si è presentato agli esami senza aver fatto prima una sana colazione, compromettendo così la loro capacità di ottenere buoni risultati», afferma il dottor Okorocha. «È quindi fondamentale che i bambini e gli adolescenti integrino i frutti di bosco nella loro dieta fin da piccoli per favorire la memoria e mantenere il cervello vigile durante la giornata».

Covermedia