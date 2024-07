Faeye McAuley, esperta di skincare, svela quattro errori comuni quando ci si prende cura del viso: l'uso di salviette struccanti, l'esposizione al sole senza protezione, l'uso precoce di prodotti anti-invecchiamento e non rimuovere il trucco di notte.

Covermedia

Ci sono molte informazioni controverse sulla cura della pelle, il che rende difficile sapere cosa fare o evitare per ottenerne una sana e luminosa.

Per aiutarti, Faeye McAuley, Global Head of Spa presso Carol Joy London, ha rivelato le abitudini da evitare quando ci si prende cura del viso.

Struccarsi con le salviette già pronte

Sebbene siano convenienti, le salviette struccanti sono dannose per l'ambiente e non fanno bene alla pelle. «Una delle peggiori cose che puoi fare per la tua pelle è togliere il trucco con le salviette», afferma Faye.

«Spesso, queste salviette contengono sostanze chimiche sensibilizzanti che possono causare reazioni. L'azione di strofinamento può anche essere abrasiva, causando danni alla barriera cutanea e infiammazione».

Non spalmare la crema solare

Se non proteggi la pelle dal sole, rischi l'invecchiamento precoce. «Il danno solare è davvero pericoloso per te e per la tua pelle. Non solo è il principale fattore che contribuisce all'invecchiamento precoce della pelle, ma è anche una delle cause principali di diversi tipi di cancro della pelle», avverte l'esperto.

«Sebbene il sole ci fornisca vitamina D vitale, è essenziale proteggere la pelle dai suoi raggi UV dannosi». Aggiunge: «Il sole può accelerare l'invecchiamento della pelle contribuendo a provocare danni causati dai radicali liberi, infiammazioni e pigmentazioni. Dovresti applicare la crema solare sul viso ogni mattina, indipendentemente dal fatto che sia soleggiato o meno».

Usare prodotti anti-invecchiamento in giovane età

Sempre più giovani utilizzano prodotti anti-invecchiamento a causa dei social media e del packaging attraente, ma ciò potrebbe fare più male che bene.

«Non vogliamo sovraccaricare la pelle con prodotti troppo ricchi troppo presto, poiché questo può contribuire a provocare sfoghi», avverte Faeye.

«Puoi iniziare a utilizzare prodotti anti-invecchiamento ricchi di antiossidanti, peptidi e collagene intorno ai venticinque anni. Puoi anche considerare l'implementazione di un retinolo delicato a questa età».

Non struccarsi prima di andare a dormire

Molti di noi si addormentano tardi dimenticando di rimuovere il trucco, e questo può causare sfoghi. «Lasciare il trucco tutta la notte impedisce alla pelle di respirare e rigenerarsi mentre dormi», spiega Faeye.

«Un accumulo di trucco intrappola le impurità della giornata, contribuendo ai danni dei radicali liberi e ai pori ostruiti. Questo può causare sfoghi e peggiorare alcune condizioni della pelle, come l'acne».

Quando si tratta di prendersi cura della pelle, Faeye raccomanda un approccio olistico che consideri il benessere di tutto il corpo e della mente, non solo del viso. «Il benessere e le notti di auto-cura sono importanti quanto una regolare routine di skincare mirata e una dieta equilibrata».

Covermedia