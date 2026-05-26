Una ricerca internazionale mostra quanto ambiente e relazioni influenzino davvero le possibilità di dire addio alle sigarette.

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Molte persone riescono a resistere ai primi giorni senza sigarette grazie alla motivazione e alla forza di volontà. La parte più difficile arriva spesso dopo, con il ritorno di stress, routine e vecchie abitudini.

È proprio in quel momento che il contesto può fare la differenza. Un partner che continua a fumare, sigarette sempre in vista o le pause condivise con colleghi e amici possono trasformarsi in tentazioni continue.

Secondo una nuova ricerca coordinata dal German Cancer Research Center, smettere di fumare non dipende soltanto dalla determinazione personale, ma anche dall'ambiente in cui si vive.

Lo studio ha analizzato i dati di oltre 51mila fumatori provenienti da diversi Paesi tra il 2011 e il 2021, valutando sia le abitudini individuali sia l'effetto delle politiche antifumo, dagli aumenti dei prezzi ai divieti di fumo, fino alle immagini shock sui pacchetti.

I ricercatori hanno scoperto che le misure pubbliche spingono molte più persone a provare a smettere. Il successo a lungo termine, però, dipende soprattutto dalla vita quotidiana.

«Le politiche sanitarie forniscono la spinta iniziale decisiva», ha spiegato Titus Brinker del DKFZ. «Ma il successo reale è fortemente influenzato dall'ambiente sociale».

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dallo studio riguarda proprio la presenza di altri fumatori in casa. Chi convive con partner o familiari fumatori ha probabilità molto più basse di riuscire a restare senza sigarette nel tempo.

Secondo gli autori della ricerca, vedere continuamente sigarette, sentirne l'odore o condividere momenti legati al fumo mantiene attivi automatismi difficili da interrompere.

«Smettere di fumare non è solo una questione di volontà», ha sottolineato il ricercatore Christoph Wies. «Le condizioni di vita e il contesto sociale hanno un ruolo enorme.»

La ricerca evidenzia anche che una forte dipendenza dalla nicotina rende il percorso ancora più complicato. Chi fuma appena sveglio o consuma molte sigarette al giorno tende infatti ad avere più difficoltà nel mantenere il risultato.

Secondo gli studiosi, campagne e immagini shock possono aumentare la consapevolezza, ma spesso non bastano da sole a sostenere un cambiamento duraturo.

Per questo gli esperti consigliano piccoli accorgimenti pratici: evitare sigarette visibili in casa, creare ambienti «smoke free» e ridurre le occasioni sociali legate al fumo.