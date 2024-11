I sonnellini pomeridiani non sono solo un lusso, ma un toccasana per il benessere fisico e mentale.

Covermedia

Sebbene spesso etichettati come segno di pigrizia, i sonnellini possono avere effetti sorprendenti sulla salute, soprattutto in un'epoca in cui il lavoro da casa offre maggiore flessibilità.

Dopo la pandemia di Covid-19, sempre più persone lavorano da casa e si concedono un breve riposo durante la pausa pranzo. «Nel mondo frenetico di oggi, i vantaggi di rimboccarsi le coperte e concedersi un breve pisolino non devono essere sottovalutati o disapprovati», spiega Sammy Margo, esperta del sonno di Dreams.

«Spesso ci viene ricordato di allontanarci dalla scrivania per mantenere la concentrazione e il benessere e, quando si lavora da casa, un pisolino può essere una parte preziosa di queste pause. Il sonnellino dovrebbe essere visto come l'opposto della pigrizia: può aumentare la produttività e favorire la salute fisica e mentale. Inoltre, ci aiuta a rimanere in sintonia con il nostro corpo, una parte essenziale di un'efficace routine di cura di sé».

Ma come può un pisolino veloce migliorare il nostro benessere? Sammy ci spiega tutto.

Migliore salute fisica e mentale

Un sonnellino durante la giornata può offrire benefici straordinari, come riduzione dello stress e abbassamento della pressione sanguigna. «Anche solo 10-20 minuti sono sufficienti per resettare la giornata, aumentando la vigilanza, riducendo i livelli di stress e migliorando la regolazione emotiva», spiega Sammy.

Dal punto di vista fisico, l'esperta aggiunge che sonnecchiare può abbassare i livelli di cortisolo, alleviando lo stress e migliorando la funzione cardiovascolare. «Riposare a sufficienza è importante anche per il sistema immunitario. Se il vostro corpo chiede un pisolino, ascoltarlo può aiutarvi a proteggervi dalle malattie».

Godetevi una notte di sonno migliore

Contrariamente a quanto si pensa, un sonnellino non compromette necessariamente il riposo notturno. «Se i vostri occhi si chiudono o faticate a nascondere gli sbadigli durante le videochiamate, è segno che siete troppo stanchi», spiega Sammy.

«Non c'è da vergognarsi di fare un breve sonnellino per sentirsi più riposati e freschi. Contrariamente alle credenze comuni, i sonnellini non sempre disturbano il sonno notturno». Sammy aggiunge: «La stanchezza diurna può rendere più difficile il sonno notturno e un sonnellino veloce, compreso tra 10 e 90 minuti, può essere d'aiuto».

Tuttavia, la dottoressa avverte che i sonnellini diurni non sono adatti a tutti, poiché possono interferire con i cicli di sonno di alcune persone e lasciarle intontite.

Covermedia