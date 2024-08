Secondo l'esperto di fitness Alasdair Nicoll, dormire tra 7 e 9 ore migliora la sintesi proteica e il recupero muscolare, mentre dormire poco aumenta il rischio di infiammazioni e lesioni.

Covermedia

Una buona notte di sonno è essenziale prima e dopo un allenamento, poiché aiuta il corpo a immagazzinare energia, riparare lesioni e sostenere le funzioni cerebrali.

L'esperto di fitness Alasdair Nicoll di The Fitness Group, in collaborazione con Get Laid Beds, offre consigli su come massimizzare i benefici degli allenamenti.

Recupero e crescita muscolare

Anche se dormire può sembrare un momento di inattività, in realtà i muscoli si riparano durante il sonno.

«Quando dormiamo, il corpo rilascia un ormone della crescita (HGH) necessario per stimolare la sintesi proteica, il processo attraverso cui i muscoli danneggiati vengono ricostruiti con nuovo tessuto muscolare», spiega Alasdair. «Di solito, questo avviene grazie all'esercizio fisico. Inoltre, durante il sonno, il corpo reintegra il glicogeno muscolare, una fonte di energia fondamentale per i muscoli».

L'esperto aggiunge: «Dormendo una quantità adeguata, dalle 7 alle 9 ore, possiamo assicurarci di svegliarci pieni di energia, con il corpo e i muscoli riparati e pronti per affrontare un'altra giornata e un altro allenamento».

Miglioramento delle prestazioni

Se ci si allena regolarmente senza dormire a sufficienza, si rischia di aumentare le probabilità di lesioni.

«Anche se si è tentati di svegliarsi presto per fare una sessione di allenamento più lunga, aumentando il tempo di sonno si migliorano i tempi di reazione, la resistenza e la coordinazione», afferma Alasdair. «Se si combinano allenamenti regolari e sonno insufficiente, il corpo può infiammarsi, diventando più incline a infiammazioni croniche e lesioni».

Equilibrio ormonale

Dormire bene è cruciale anche per regolare gli ormoni. «Il sonno aiuta a mantenere i livelli ormonali che sono fondamentali per il recupero muscolare. Il testosterone, ad esempio, è un ormone che favorisce la crescita e la riparazione muscolare e viene prevalentemente prodotto durante il sonno», spiega l'esperto.

Avverte infine: «La mancanza di sonno può ridurre la produzione di testosterone, il che potrebbe ostacolare i progressi fatti in palestra».

