Con l'inizio della stagione dei festival, la salute della pelle diventa una priorità.

Covermedia Covermedia

Durante i festival si trascorrono molte ore all'aperto tra musica, balli e socialità, ma l'esposizione solare prolungata, se non gestita correttamente, può provocare danni gravi alla pelle, dall'invecchiamento precoce all'aumento del rischio di tumori cutanei.

Partecipante abituale a questi eventi, Ross Perry offre consigli fondamentali per preservare la salute della pelle.

Protezione solare come prima regola

Esporsi al sole senza protezione è uno dei principali fattori di danno cutaneo. Perry consiglia l'uso quotidiano di una protezione solare con almeno SPF 30, preferibilmente SPF 50, da applicare su tutte le aree esposte. «La protezione solare è essenziale perché i raggi UV danneggiano il DNA della pelle, causando cancro e invecchiamento visibile», spiega l'esperto. È preferibile scegliere formule leggere, non grasse e compatibili con il trucco, ideali per le lunghe giornate ai festival.

Applicazione mattutina e rinnovo costante

Considerando il clima variabile, è importante applicare la protezione solare prima di uscire dalla tenda. Perry consiglia di riapplicarla ogni quattro ore, soprattutto in caso di sudorazione o esposizione all'acqua. L'uso di cappelli, occhiali da sole e abbigliamento coprente può offrire un'ulteriore barriera protettiva, soprattutto per chi ha la pelle chiara, sensibile o aree del cuoio capelluto esposte.

Idratazione come alleata della pelle

L'alimentazione durante i festival spesso non garantisce il giusto apporto di acqua e nutrienti. Perry sottolinea l'importanza di bere molta acqua durante la giornata per supportare la pelle dall'interno. «Le creme idratanti aiutano a trattenere l'umidità, ma è l'idratazione interna a fare davvero la differenza per la salute cellulare», afferma. Meglio limitare il consumo di alcol e caffeina, che favoriscono la disidratazione.

Make-up leggero e funzionale

Chi sceglie di truccarsi dovrebbe preferire formule leggere e traspiranti, come fondotinta minerali o creme colorate. Perry ricorda che la protezione solare va sempre applicata sotto il trucco e, se possibile, riapplicata nel corso della giornata. Le opzioni in spray o in polvere possono essere utili per non compromettere il make-up.

Attenzione alle labbra

Le labbra sono spesso dimenticate, ma molto vulnerabili ai danni del sole. Perry consiglia di portare con sé un balsamo labbra con protezione solare, evitando rossetti opachi che tendono a seccarle. In caso di screpolature, meglio non toccarle: idratarle con prodotti ricchi o semplicemente con della Vasellina e bere molta acqua è il modo migliore per mantenerle in salute.

Routine skincare essenziale

Anche in campeggio, è utile portare con sé almeno due o tre prodotti chiave per la cura della pelle. Un siero idratante può essere un ottimo alleato, ma Perry raccomanda attenzione nella scelta: molti sieri contengono attivi come vitamina C, acido glicolico o retinolo, efficaci ma da selezionare con criterio. Meglio affidarsi al consiglio di un esperto per individuare quelli più adatti al proprio tipo di pelle.

Con una protezione solare adeguata, una buona idratazione e qualche piccolo accorgimento nella routine quotidiana, è possibile vivere l'esperienza del festival al massimo, senza mettere a rischio la salute della pelle. Anche sotto le nuvole, i raggi UV continuano a colpire: la prevenzione resta il gesto più efficace.