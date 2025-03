Molti scelgono dolcificanti al posto dello zucchero per migliorare la salute, ma non tutti i sostituti sono sicuri. Ecco cosa sapere su aspartame, xilitolo e le alternative naturali.

Covermedia Covermedia

Sebbene sia importante limitare il consumo di zucchero, eliminarlo completamente può essere una sfida.

Sempre più persone si affidano ai sostituti dello zucchero nella speranza che siano un'alternativa più sana, ma non è detto che lo siano davvero. La nutrizionista Elizabeth Houston (peppersmith.co.uk) ha analizzato i dolcificanti più diffusi, spiegando come addolcire la dieta senza compromettere la salute.

«Partiamo dal dolcificante più discusso – speriamo non letteralmente in bocca a tutti – l'aspartame», esordisce Houston. «È al centro di molti dibattiti. Cos'è e perché fa tanto parlare di sé?».

L'esperta spiega che l'aspartame, presente in molte bibite gassate e dolci, è utilizzato dagli anni '80 come sostituto dello zucchero. «Ha un potere dolcificante circa 200 volte superiore allo zucchero e contiene molte meno calorie», precisa.

Tuttavia, nonostante le poche calorie, Houston sottolinea che si tratta di una sostanza «completamente artificiale». «Non ha nulla di naturale», spiega. «Per questo motivo, il nostro organismo spesso fatica a riconoscerla e a digerirla correttamente».

Il consumo di aspartame è stato collegato a rischi per la salute e di recente è stato inserito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'elenco delle sostanze potenzialmente cancerogene.

«L'aspartame e altri dolcificanti sintetici sono ovunque, anche in prodotti che sembrano salutari: yogurt, vitamine gommose, succhi di frutta, gomme da masticare», avverte Houston.

Per chi cerca un'alternativa più sicura, la nutrizionista consiglia lo xilitolo: «È un dolcificante naturale di origine vegetale, tra i meno problematici in circolazione. Ha il 40% di calorie in meno rispetto allo zucchero di canna e, in più, favorisce l'igiene orale pulendo denti e bocca».

Infine, Houston cita anche la Stevia e l'Eritritolo tra le valide alternative vegetali, più sicure e naturali rispetto ai dolcificanti artificiali.