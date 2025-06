Quale crema scegliere? Covermedia

L'infermiera dermatologica Emma Coleman chiarisce come scegliere (e usare) la protezione solare, sfatando i miti più comuni.

Con l'arrivo della stagione calda, torna puntuale la domanda: stiamo davvero usando la protezione solare nel modo corretto? Per molti, SPF resta un acronimo misterioso, e ancora oggi circolano convinzioni errate che possono mettere a rischio la salute della pelle.

A fare chiarezza è Emma Coleman, infermiera dermatologica con oltre 20 anni di esperienza, che condivide i suoi must-know per adulti, bambini e chiunque tenga davvero alla propria pelle.

Cos'è l'SPF e come funziona? Il Sun Protection Factor (SPF) è un indicatore che misura la protezione della crema solare contro i dannosi raggi UVB. Ad esempio, una protezione con SPF 30 permette di stare al sole 30 volte di più rispetto a quanto si potrebbe fare senza protezione, prima di scottarsi. Non si tratta solo di un numero, ma di una protezione fondamentale per prevenire danni alla pelle, invecchiamento precoce e, soprattutto, il cancro della pelle.

Falsi miti sulla protezione solare Molte persone credono che un prodotto con un SPF più alto garantisca una protezione per tutta la giornata. Tuttavia, Emma Coleman sottolinea che la protezione solare va riapplicata ogni due ore, soprattutto dopo il bagno o un'intensa sudorazione. Inoltre, non è vero che le persone con pelle scura non abbiano bisogno di protezione: anche loro devono utilizzare la protezione solare per evitare danni cellulari e scottature.

Protezione per i bambini Per i bambini, è essenziale usare un SPF elevato e applicarlo frequentemente, soprattutto per i più piccoli che trascorrono più tempo all'aperto. È fondamentale evitare l'esposizione al sole durante le ore più calde (dalle 11:00 alle 16:00) e proteggerli con indumenti adatti, cappelli e occhiali da sole.