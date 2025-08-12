Sport all'aperto in estate è salutare, ma sotto il caldo e i raggi UV può diventare pericoloso. Ecco gli errori comuni da evitare per proteggere pelle e cuore, e i consigli per allenarsi in sicurezza.

Covermedia Covermedia

Con l'arrivo dell'estate, molte persone non rinunciano a fare sport all'aperto, ma allenarsi sotto il caldo e l'intensa radiazione solare può essere rischioso.

Le ore tra le 11 e le 16 sono le più critiche, con la massima esposizione ai raggi UV, che possono danneggiare la pelle e compromettere il benessere fisico, anche prima che si manifestino scottature o colpi di calore.

Gli errori più comuni che aumentano i rischi includono:

Allenarsi durante le ore più calde del giorno

Non proteggere adeguatamente la pelle con crema solare e cappello

Ignorare segnali come rossori cutanei

Bere troppa o troppo poca acqua senza reintegrare gli elettroliti

Praticare sport estremi senza protezione

Come allenarsi in sicurezza:

Il momento migliore per fare sport è al mattino presto o la sera tardi. Se proprio non si può evitare l'esercizio nelle ore più calde, assicurati di:

Applicare una protezione solare con SPF 50+

Indossare abiti leggeri e traspiranti, e proteggere testa e collo

Bere regolarmente e reintegrare gli elettroliti con bevande apposite

Il rischio di danni a lungo termine

L'esposizione prolungata ai raggi UV può causare invecchiamento precoce della pelle, cheratosi attiniche (pre-cancerose) e aumentare il rischio di tumori cutanei. Corridori, ciclisti e sportivi acquatici sono particolarmente vulnerabili, a causa della riflessione dei raggi solari.

Attenzione alla disidratazione

Bere acqua è fondamentale, ma l'eccesso senza sali minerali può essere dannoso. Per ogni 1.000 calorie bruciate, il corpo ha bisogno di circa un litro di liquidi, preferibilmente arricchiti di elettroliti.

In sintesi, per godersi lo sport estivo in sicurezza, evita le ore più calde, proteggi la pelle, idratati correttamente e reintegra i sali minerali. Con queste semplici accortezze, l'attività fisica all'aperto sarà sicura e benefica per pelle e cuore.