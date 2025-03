Imparare a dire di no e prendersi cura di sé può migliorare il benessere mentale e le relazioni con chi ci circonda.

Stabilire dei limiti è essenziale per gestire lo stress e preservare il proprio benessere. Se vi sentite spesso sopraffatti dagli impegni, una delle strategie più efficaci è imparare a dire no e a dare priorità alla cura di sé.

«Piccoli cambiamenti fanno una grande differenza. Dire 'no' a colleghi, familiari e persone care può sembrare difficile, ed è per questo che spesso accettiamo di fare cose che in realtà aumentano il nostro stress», spiega Paul Guess, esperto di benessere mentale di Caba. «Tuttavia, stabilire dei limiti aiuta a creare relazioni più sane e apre una comunicazione più chiara sulle nostre priorità».

Un altro aspetto fondamentale è dedicare del tempo al relax e al benessere personale. «La cura di sé è spesso sottovalutata, ma oggi è più importante che mai», sottolinea l'esperto. «Anche semplici gesti, come concedersi un bagno rilassante dopo una giornata intensa, aiutano a ridurre la tensione muscolare e a calmare la mente».

Attività come il giardinaggio, l'esercizio fisico o il contatto con la natura possono avere un impatto positivo sulla salute mentale. Trascorrere del tempo all'aria aperta riduce lo stress e i sintomi della depressione.

«Connettersi con il mondo esterno ci aiuta a spostare l'attenzione dai nostri problemi e a trovare una prospettiva più ampia», spiega Guess. «Una passeggiata quotidiana, respirare aria fresca e sentire il sole o il vento sul viso possono offrire spazio mentale e una maggiore chiarezza».

Infine, mantenere un'alimentazione equilibrata, fare attività fisica e coltivare relazioni sociali può aumentare i livelli di energia, migliorare la fiducia in se stessi e aiutare a gestire meglio lo stress quotidiano. Adottare queste semplici abitudini permette di ritrovare equilibrio e serenità nella vita di tutti i giorni.