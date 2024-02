Prevenire è più semplice che curare: ecco come preservarsi durante i mesi più freddi dell’anno.

L'influenza, ovvero il temuto virus respiratorio diffuso nei mesi più freddi, da dicembre a fine febbraio, richiede particolare attenzione.

La dottoressa Jenna Macciochi, in collaborazione con Sambucol, offre preziosi consigli per trascorrere un inverno in salute.

È essenziale privilegiare alimenti ricchi di vitamine e nutrienti per rafforzare il sistema immunitario.

«Una dieta bilanciata è cruciale per la robustezza immunitaria», sottolinea la dottoressa Macciochi. «Spesso, il nostro regime alimentare trae vantaggio da un supporto supplementare, come le bacche di sambuco nero, antivirali e ricche di antiossidanti, oltre a nutrienti comprovati come la vitamina C e lo zinco».

La prevenzione è la strategia migliore. Le pratiche preventive, come il frequente lavaggio delle mani e non toccarsi il viso, minimizzano il rischio di contrarre e diffondere virus.

Mantenere l'idratazione è fondamentale. Bere acqua regolarmente può alleviare i sintomi influenzali.

«L'idratazione sostiene la salute generale, mantenendo le vie respiratorie lubrificate e prevenendo infezioni», aggiunge Macciochi, «e aiuta anche a mitigare i sintomi del raffreddore e dell'influenza.»

L'attività fisica costante fortifica il sistema immunitario, migliorando la capacità di contrastare i virus.

«L'esercizio quotidiano e moderato promuove la funzione immunitaria, permettendo alle cellule di identificare e bloccare i virus prontamente», afferma l'esperta.

Gestire lo stress è altrettanto importante, dato il suo impatto negativo sul sistema immunitario.

«Lo stress prolungato può indebolire le difese immunitarie, esponendo a maggiori rischi di malattie contagiose», avverte Macciochi. «È consigliato adottare strategie di riduzione dello stress, inclusi esercizi di respirazione, meditazione e dedicarsi ai propri hobby durante il periodo festivo.

In caso di malattia, è cruciale rimanere a casa e riposarsi.

«Ascoltare il proprio corpo e, in caso di raffreddore o influenza, agire prontamente restando a casa rispetta la salute altrui», raccomanda Macciochi. «L'assunzione di Sambucol può sostenere il sistema immunitario, accelerare la guarigione e prevenire la diffusione del virus».

Covermedia