Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a realizzare parti metalliche con il 3D printing in condizioni di assenza di gravità. Un traguardo che apre la strada a missioni più autonome e a un futuro di colonie lunari e marziane.

Immagina di vivere su una stazione spaziale o su una futura base lunare: se un pezzo fondamentale di un macchinario si rompe, aspettare un ricambio dalla Terra non è possibile.

Ogni vite, ogni componente deve essere disponibile sul posto. Ed è qui che entra in gioco la nuova scoperta della Leibniz Universität Hannover: per la prima volta sono stati stampati in 3D componenti metallici in condizioni di vera microgravità.

Come funziona la stampa 3D in assenza di peso

Sulla Terra il 3D printing di metalli è già una realtà industriale, grazie a tecniche come il laser a polvere metallica, che scioglie e deposita materiale strato dopo strato fino a formare un pezzo finito. Nello spazio, però, la polvere sfugge a ogni controllo.

L'ostacolo è stato superato grazie a una nuova gestione del flusso di polveri e a una regolazione di processo ottimizzata, che hanno permesso di stampare anche in assenza di gravità.

Gli esperimenti sono stati condotti nell'Einstein-Elevator di Hannover, un impianto unico al mondo che permette di simulare per alcuni secondi condizioni reali di microgravità.

In queste prove, sia leghe di titanio (leggere e resistenti) sia leghe di nichel (resistenti al calore e alla corrosione) sono state lavorate con successo.

Perché è una svolta per la vita nello spazio

A bordo di razzi e stazioni ogni grammo conta: portare un grande magazzino di ricambi significa costi e rischi aggiuntivi. Con la possibilità di stampare direttamente in orbita o su basi extraterrestri, gli astronauti potranno riparare guasti immediatamente, riducendo i pericoli e aumentando l'autonomia.

I vantaggi sono evidenti Riparazioni immediate senza dover attendere missioni di rifornimento.

Meno peso al lancio: basterà portare una stampante e polvere metallica.

Più sicurezza per le missioni di lunga durata.

Applicazioni versatili: da utensili e componenti meccanici fino a strutture abitative.

Dalla polvere di metallo alla polvere di Luna

La visione è ancora più ambiziosa: usare direttamente le risorse locali, come il regolite lunare (la sabbia polverosa che ricopre la superficie del nostro satellite), per stampare pezzi di ricambio, strumenti e persino moduli abitativi.

In questo modo una colonia su Luna o Marte non dipenderebbe più dagli invii dalla Terra, ma diventerebbe autosufficiente.

Un futuro sempre più vicino

Quella che oggi sembra una prova di laboratorio è in realtà un tassello chiave per il domani. Stampare in 3D nello spazio non significa solo ridurre costi e tempi, ma anche rendere realistica la vita fuori dal nostro pianeta.

Le prime «officine spaziali» potrebbero nascere presto, trasformando la fantascienza in quotidianità.