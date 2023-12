Allungamenti come il teaser per i tendini del ginocchio e le flessioni del tronco aiutano a mantenere una postura flessibile.

Fare stretching in modo corretto è fondamentale per non perdere la mobilità.

Con l'avanzare dell'età, diventa sempre più importante mantenere i muscoli e le articolazioni forti ed elastici.

«Lo stretching può non essere la parte più affascinante dell'allenamento, ma è essenziale per ottenere buone prestazioni e per mantenere sciolti i muscoli e le articolazioni», spiega l'atleta olimpionica Eilish McColgan, ambasciatrice del marchio Revive Active che ci suggerisce alcuni dei suoi esercizi preferiti.

Alzate delle gambe

Le alzate delle gambe sono ottime per rafforzare le gambe e i fianchi.

«Sdraiate sulla schiena, con una gamba tesa e dritta, avvolgete una fascia di resistenza sull'altro piede e tiratela delicatamente verso la testa cercando di mantenere la gamba dritta, usando la fascia per aiutarvi a tirare su la gamba. Cambiate gamba e ripetete la sequenza», spiega Eilish.

Esercizi per i tendini del ginocchio

Questi esercizi possono aiutare a coinvolgere e rafforzare le gambe e i fianchi.

«Posizionate la fascia di resistenza su un piede e l'altra estremità intorno alla testa, tirando delicatamente la gamba verso di voi e piegando il ginocchio in dentro e in fuori per ottenere lo stiramento», continua Eilish.

Ginocchio al petto

Tirare il ginocchio al petto è un modo efficace per migliorare la flessibilità e la gamma di movimenti di fianchi, tendini e glutei.

«Sdraiati sulla schiena, con una gamba tesa, posizionate una fascia di resistenza sul piede dell'altra gamba. Portate delicatamente il ginocchio al petto, tenetelo per un momento e rilasciatelo dritto, scambiando le gambe», spiega Eilish.

Allungamento del tronco sulle gambe

Se avete bisogno di allungare i fianchi e la parte bassa della schiena, provate questo esercizio.

«In posizione seduta sul pavimento, stendete una gamba davanti a voi posizionando una fascia di resistenza su quel piede, mentre l'altra gamba può essere piegata a terra. Poi allungate il corpo sulla gamba dritta, tirando la fascia finché non sentite un allungamento», afferma Eilish.

Flessioni del tronco da seduti

Questi stiramenti sono un ottimo modo per sollecitare i bicipiti femorali e i polpacci.

«Seduti sul pavimento, stendete una gamba davanti a voi e, usando la fascia di resistenza, posizionatela intorno al piede, spingendo il più possibile verso le dita dei piedi e tirando delicatamente la fascia con l'altra mano», conclude Eilish.

Covermedia