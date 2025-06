Che si tratti di traduzioni di testi o di problemi di matematica, lo studio JAMESfocus dimostra che i giovani utilizzano l'intelligenza artificiale soprattutto per le lezioni scolastiche: I giovani utilizzano l'intelligenza artificiale principalmente per le lezioni scolastiche. Immagine: Pexels, Max Fischer

L'intelligenza artificiale può aiutare a fare i compiti, ma supporta anche l'apprendimento? L'ultimo studio JAMESfocus dimostra che l'IA fa già parte della vita quotidiana di molti adolescenti.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo l'ultimo rapporto JAMESfocus, più di due terzi dei giovani tra i 12 e i 19 anni in Svizzera utilizzano regolarmente l'IA per la scuola.

Se usata correttamente, l'IA può supportare l'apprendimento.

Genitori e insegnanti sono chiamati a sostenere i giovani nell'uso dei media.

Molti lo sanno dai tempi della scuola: la lezione è finita e l'equazione che sembrava avere senso durante la lezione di matematica sembra improvvisamente una formula magica segreta quando si tratta di fare i compiti. È necessario un sostegno.

Se prima i genitori o i fratelli maggiori aiutavano a svolgere i compiti difficili, ora gli studenti si rivolgono alle tecnologie di intelligenza artificiale. L'ultimo rapporto JAMESfocus sull'uso dei media da parte dei giovani mostra che Oltre due terzi dei giovani tra i 12 e i 19 anni in Svizzera utilizzano regolarmente l'IA nella vita quotidiana, soprattutto per la scuola. Ma l'IA supporta l'apprendimento?

«La maggior parte dei giovani è cautamente ottimista riguardo all'IA. Riconoscono i rischi, ma vedono anche le opportunità.» Gregor Waller Ricercatori e co-conduttori dello studio ZHAW

IA: sfruttare le opportunità e riconoscere i rischi

"Per favore, riassumi questo testo per me" o "Traduci questo testo in inglese" sono richieste popolari. Non tutti gli studenti si rendono conto che l'IA non sempre fornisce i risultati giusti.

L'intelligenza artificiale facilita i compiti e può supportare l'apprendimento se usata correttamente. Tuttavia, non sostituisce il vostro processo di pensiero. Inoltre, nasconde rischi come la disinformazione o l'uso improprio dei dati. È qui che gli adulti, come i genitori e gli insegnanti, sono chiamati ad aiutare i giovani a imparare a usare correttamente l'intelligenza artificiale, a esaminare criticamente le informazioni e a proteggere i propri dati.

Gli autori dello studio concludono che chi utilizza gli strumenti di IA può ottenere vantaggi nel contesto scolastico e professionale, ad esempio attraverso un apprendimento più efficiente, una migliore padronanza di compiti complessi o una maggiore produttività.

Le scuole hanno una responsabilità

Un approccio creativo ed esplorativo all'IA promuove le competenze mediatiche. Gli insegnanti possono assegnare ai ragazzi compiti di ricerca in classe utilizzando l'IA e discutere insieme i risultati. In questo modo si crea fiducia e si trasmette conoscenza.

Le scuole stanno già integrando i temi dell'IA in varie materie e insegnando le basi del suo utilizzo. Gli insegnanti possono discutere con gli alunni le opportunità e le sfide dell'IA. La guida gratuita e il workshop online di Swisscom aiutano gli insegnanti in questa impresa.