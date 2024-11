Tesla è il marchio automobilistico più letale, ma come è possibile?

Quando i conducenti di Tesla sono coinvolti in incidenti, spesso non si tratta di un'esperienza piacevole. Imago

Uno studio americano ha rivelato che le automobili elettriche di Tesla sono coinvolte nel maggior numero di incidenti mortali. Questo dato non è però dovuto principalmente al veicolo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Tesla è in testa alle statistiche degli incidenti mortali per chilometro percorso, ma gli esperti vedono in realtà come causa principale ill comportamento alla guida.

La distrazione e le alte velocità compromettono i vantaggi delle moderne tecnologie di sicurezza.

In Germania le Tesla convincono nei crash test, ma le maniglie a scomparsa delle portiere restano un punto critico. Mostra di più

Tesla, il pioniere tra i produttori di auto elettriche, è ancora una volta al centro dell'attenzione. Questa volta a causa di uno studio condotto negli Stati Uniti, che ha esaminato più da vicino i risultati in termini di sicurezza di diversi marchi automobilistici.

Secondo un'analisi del portale automobilistico «iSeeCars», la creatura di Elon Musk è in cima alla lista con il maggior numero di incidenti mortali per chilometro percorso.

Conseguenze fatali nonostante la sicurezza avanzata

Diamo prima un'occhiata più da vicino alle cifre. Tesla ha 5,6 incidenti mortali per miliardo di chilometri percorsi. Questo dato non ha eguali in nessun altro marchio. Spiccano in particolare i modelli Model Y e Model S.

Secondo i dati, la probabilità di essere coinvolti in un incidente mortale con una Model Y è 3,7 volte superiore alla media. Con la Model S, il rischio è doppio.

Queste cifre non significano però necessariamente che le automobili americane siano meno sicure di altri veicoli.

Karl Braucher, analista esecutivo di «iSeeCars», sottolinea che i veicoli moderni offrono oggi più tecnologie di sicurezza che mai: «Grazie a telai dal design avanzato, sistemi di assistenza alla guida e ampi sistemi di airbag, i modelli attuali sono equipaggiati in modo eccellente per proteggere gli occupanti».

La distrazione è il problema principale

Secondo l'esperto, la causa principale dell'aumento degli incidenti non sono i veicoli in sé, ma il comportamento dei conducenti. «Le caratteristiche di sicurezza sono contrastate da una guida distratta e da velocità più elevate». Questi fattori hanno portato a un aumento degli incidenti e dei decessi negli ultimi anni.

Uno studio dell'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) conferma questa valutazione. In particolare, le funzioni di guida semi-automatizzata come il pilota automatico di Tesla potrebbero portare i conducenti a essere meno attenti e a sottovalutare le proprie responsabilità.

Nessun dato preciso dalla Svizzera

In Svizzera i dati sugli incidenti stradali vengono registrati principalmente in base al tipo di incidente, alla gravità e al mezzo di trasporto coinvolto. Le statistiche dettagliate che suddividono gli incidenti in base alla marca dell'auto non sono disponibili da fonti accessibili al pubblico.

Le statistiche ufficiali dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e dell'Ufficio federale di statistica (UST) si concentrano sulle cifre e sulle tendenze generali degli incidenti.

La situazione è diversa in Germania, dove Tesla ha generalmente ottenuto buoni risultati in termini di sicurezza. I modelli Model 3, Model Y e Model S hanno tutti ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei crash test. La Tesla Model 3 ha anche impressionato per la sua affidabilità nelle statistiche ADAC sui guasti.

Tuttavia ci sono punti critici. In particolare, l'ADAC (l'omonimo del TCS in Germania) ha criticato le maniglie a scomparsa delle porte dei veicoli Tesla.

Questa scelta progettuale, che si ritrova anche in altri produttori come BMW e Mercedes, rende più difficile l'accesso agli occupanti coinvolti in un incidente per i servizi di emergenza.