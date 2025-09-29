«Tomb Raider» è stato uno dei primi giochi in 3D degli anni Novanta. Sony

Oggi, lunedì 29 settembre, la Playstation festeggia il suo 30° anniversario in Europa. Un'occasione per un piccolo viaggio nel tempo con alcuni giochi e personaggi memorabili che per me sono semplicemente indimenticabili.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Elden Ring

Una vista sulle colline, una torre misteriosa all'orizzonte e la certezza della conoscenza: lì mi aspetta o una spada leggendaria o la mia 57esima morte. La miscela di bellezza e crudeltà mi ha completamente ipnotizzato. Ogni vittoria su un boss era un trionfo per il quale bisognava lottare sanguinosamente.

FromSoftware è riuscita a trasformare i mondi precedentemente lineari di Dark Souls in un open world mozzafiato che mi ha affascinato per oltre 100 ore. Un'emozione indimenticabile.

The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt di Rivia era più di un cacciatore di mostri: era l'eroe stoico che lottava per farsi strada in un mondo di intrighi, fiabe e tragedie. Che stessi salvando una strega del villaggio o semplicemente giocando a Gwent, ogni decisione aveva un peso.

Questo mondo sembrava così vivo che potevi quasi sentirne l'odore. Di tutti i finali possibili, ho dovuto soffrire il più triste. È un gioco assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati.

Metal Gear Solid

Questo gioco era come un thriller di spionaggio che all'improvviso si poteva interpretare in prima persona. Il momento in cui Psycho Mantis sembra leggerti nel pensiero e fa una «magia» con il tuo controller.

Era pura magia per il mio io adolescente. Ero nervoso, teso, affascinato. E all'improvviso sgattaiolare significava più emozioni di qualsiasi esplosione.

Clair Obscur: Expedition 33

Un titolo ancora giovane, ma che mi è rimasto subito impresso. Oscuro, poetico e pieno di piccoli momenti che sembrano scene di un dipinto. Clair Obscure: Expedition 33 non è il tipo di gioco in cui si chiacchiera a margine o si sta al cellulare.

Ti trascina in un mondo che vuoi assorbire con ogni fibra del tuo essere. Con così tanta profondità ed emozione, ci si dimentica davvero di tutto ciò che accade intorno a noi.

Grand Theft Auto V

Tre vite, tre prospettive e una città piena di caos. Franklin, Michael e Trevor: questi personaggi erano così diversi che sembrava di vivere tre film in parallelo, dall'ascesa del piccolo criminale al padre di famiglia in crisi di mezza età e all'anarchico che vuole solo bruciare tutto.

Le missioni spaziavano da assurde rapine a un'amara satira sul sogno americano. Per me la campagna in solitaria è stata come una sceneggiatura epica che ho potuto co-scrivere io stesso. E Los Santos era il palcoscenico perfetto.

God of War

Kratos, un tempo berserker con le lame, è diventato improvvisamente un padre con delle responsabilità. Eppure continua a distruggere montagne di nemici.

La dinamica padre-figlio con Atreus ha reso il viaggio epico e intimo allo stesso tempo. E la sensazione di lanciare l'ascia e di richiamarla con un boom? Pura poesia del controller.

Final Fantasy VII

L'enorme spada di Cloud, il freddo sorriso di Sephiroth e quella scena con Aerith che ancora oggi mi rimane impressa nella mente. Final Fantasy VII in qualche modo fa ancora effetto oggi.

Era epico, malinconico e più grande di qualsiasi cosa avessi mai provato prima su una console. Anche chi non ha mai giocato la storia riconosce il mito ancora oggi.

Tomb Raider

Texture a blocchi, controlli macchinosi eppure fascino puro. Quando un T-Rex si è improvvisamente avventato su di me in una caverna, il mio cuore ha battuto più veloce della ventola della Playstation.

Lara Croft non era solo un personaggio di gioco, ma un'icona. E per molti probabilmente il primo vero passo nel mondo dei videogiochi 3D.

SSX Tricky

«It's Tricky!» echeggiava dagli altoparlanti mentre volavo sopra grattacieli e piste di neve in rotazioni completamente assurde.

SSX Tricky non era realistico, ma era incredibilmente divertente. Una frenesia di colori, musica e acrobazie a rotta di collo. Pura follia da sala da gioco sulla neve.

Burnout 3: Takedown

Un gioco di corse che mi ha fatto costruire incidenti extra perché gli incidenti erano migliori delle vittorie. Schianti al rallentatore contro le barriere, ammucchiamenti di auto come forma d'arte e una colonna sonora che ti arrivava dritta alle vene.

Burnout 3: Takedown era pura adrenalina su ruote.