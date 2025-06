TikTok ha bloccato l'hashtag #SkinnyTok, con cui influencer come Liv Schmidt promuovevano uno stile di vita problematico (immagine illustrativa). KEYSTONE

All'inizio di giugno, TikTok ha bloccato l'hashtag #SkinnyTok, dove influencer come Liv Schmidt mostravano un mondo di disciplina, magrezza e auto-ottimizzazione. Ma gli esperti ritengono che quello che sembra uno stile di vita «sano» sia in realtà un gioco pericoloso con i disturbi alimentari.

La body positivity è finita? Il tempo in cui le persone sfidavano ideali di bellezza irrealistici è ormai al capolinea? La mania di dimagrire sta tornando in auge?

Con l'hashtag #SkinnyTok, sui social media si assiste al ritorno dell'ideale di magrezza. In prima linea influencer come Liv Schmidt, che affermano: «Non c'è niente di male nel voler essere magri».

La sua ricetta per la magrezza? Mangiare meno e camminare molto. Nei video di Schmidt la si vede mangiare solo una barretta proteica a colazione o ordinare il suo matcha latte nella «versione skinny bitch», con acqua di cocco al posto del latte.

«Essere magri» è una decisione consapevole

Lei punta tutto sulla disciplina. «Essere magri è una scelta», dice Schmidt nei suoi video. Per lei essere magri è un obiettivo per il quale bisogna lavorare duramente. Ma il confine tra l'auto-ottimizzazione e l'autodistruzione sta diventando sempre più labile.

Gli studi dimostrano che i social media hanno un impatto negativo sull'immagine corporea delle donne. E format come «What I Eat in a Day», in cui le influencer mostrano cosa mangiano in un giorno, spesso promuovono un comportamento alimentare non sano.

Anche l'Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen (AES), il gruppo di lavoro sui disturbi alimentari, ha criticato chiaramente #SkinnyTok quando è stato interpellato da blue News. Una cosa è chiara: Schmidt sta propagandando un ideale di bellezza pericoloso.

Anche se l'influencer respinge l'accusa che i suoi contenuti siano dannosi. «Non promuovo comportamenti alimentari disordinati», scrive più volte nei suoi post. E invece di chiare istruzioni dietetiche, parla di «regolazione invece di restrizione».

Disciplina, controllo e... molto denaro

Fino a poco tempo fa, Schmidt guadagnava anche con i suoi contenuti. Per 20 dollari (circa 16 franchi) al mese, gli utenti avevano accesso a un account Instagram sul quale condivideva ricette, video di allenamento e piani alimentari.

I membri potevano scambiarsi il conteggio dei passi, i piani dei pasti e le foto prima e dopo in una chat. Schmidt ha chiamato il gruppo «Skinni Société». A suo dire ne facevano parte oltre 7'000 persone. Si tratta di un fatturato di oltre 100'000 dollari al mese.

Ma all'interno della Skinni Société non si parlava più solo di alimentazione sana e sport. «The Cut» ha indagato sul gruppo e ha scoperto che i membri discutevano anche di vertigini, stanchezza, mestruazioni irregolari e perdita di capelli, effetti collaterali comuni dei disturbi alimentari.

La domanda centrale della chat: «Cosa hai fatto oggi per rimanere magro?». Nel gruppo c'erano anche adolescenti.

Ma quale responsabilità hanno le piattaforme? Perché Schmidt può condividere le sue problematiche strategie di dimagrimento in questo modo?

Instagram ha limitato l'influencer dopo l'articolo di «The Cute». Da allora l'account non è più visibile ai minori di 18 anni e Schmidt non può più monetizzare.

In concreto questo significa che non può più vendere abbonamenti alla «Skinni Société» e TikTok ha già bloccato Schmidt più volte. Dall'inizio di giugno, inoltre, l'hashtag #SkinnyTok non è più visibile sul social: se si cerca di accedervi, viene visualizzato un messaggio. «Non sei da solo», si legge.

Se si cerca «SkinnyTok» su TikTok, si ottiene questo messaggio. Screenshot TikTok

D'altra parte Schmidt si considera un'incompresa. In una storia di Instagram ha scritto: «Meta permette gli account che promuovono armi, razzismo, estremismo e cospirazioni. Ma si preoccupano di una influencer bionda che consiglia alle donne di mangiare più lentamente?».

Il blocco di #SkinnyTok è dovuto anche a pressioni politiche. La Commissione europea ha avviato un'indagine formale su TikTok già nel febbraio 2024 nell'ambito della nuova legge sui servizi digitali, che prevede una maggiore responsabilità per le piattaforme.

Al centro dell'indagine l'algoritmo di TikTok e il modo in cui serve contenuti potenzialmente pericolosi ai minori.

Clara Chappaz, ministro francese per le tecnologie digitali, ha scritto su X dopo il blocco dell'hashtag: «SkinnyTok è FINITO!».

Quindi tutto bene ora? Purtroppo no: se oggi cercate #skinny o hashtag simili, continuerete a trovare giovani donne che mettono in scena ideali di magrezza in top attillati e con corpi emaciati. Schmidt non è l'unica a mostrare come dimagrire velocemente.

E non è nemmeno sparita. Si limita a pubblicare i suoi contenuti su un altro account Instagram liberamente accessibile. Chi vuole può già mettersi in lista d'attesa per un nuovo modello di abbonamento.

Su Reddit circolano speculazioni sul fatto che sarà ancora più esclusivo e molto più costoso: costerebbe ben 2'900 dollari (circa 2'387 franchi) al mese. E sarà accessibile solo alle persone che firmano un accordo di non divulgazione.