I microsonnellini e le diete bilanciate sono diventati un trend sulla celebre piattaforma social.

Gli esperti hanno previsto le tendenze di salute, benessere e fitness per il nuovo anno.

TikTok è pieno di trend e consigli relativi al benessere, che hanno ridefinito l’approccio degli utenti alla salute.

Il dottor Babak Ashrafi, medico di base del Superdrug Online Doctor, e la direttrice della farmacia di Superdrug, Niamh McMillan, hanno condiviso le loro previsioni sui propositi di salute e fitness per il nuovo anno, basandosi sulle tendenze più popolari di TikTok.

Diete complete

Le diete restrittive e insoddisfacenti sono bandite, mentre quelle sane e complete salgono sul podio.

«Gli individui stanno iniziando ad abbandonare le diete restrittive come la keto e il digiuno intermittente, per passare a un approccio più sostenibile e olistico: la dieta mediterranea», affermano gli esperti. «Questa dieta flessibile enfatizza gli alimenti integrali, le proteine magre e i grassi salutari per il cuore. Osserviamo lo spostamento verso uno stile di vita che riflette un impegno per il benessere a lungo termine, piuttosto che una soluzione a breve termine. L'adozione di piani alimentari più flessibili e sostenibili che promuovono la salute e il benessere generale è un'evoluzione positiva».

Micro-sonno

Gli utenti di TikTok stanno iniziando a dare priorità alle sane abitudini del sonno, fondamentali per il benessere generale.

«Riconoscendo il ruolo fondamentale della qualità del sonno per il benessere generale, i creatori di contenuti di TikTok danno priorità al riposo ed esplorano approcci alternativi per migliorare le loro routine di sonno nel 2024», spiegano gli esperti. «Un elemento chiave di questa tendenza è l'incorporazione di micro-sonnellini nella routine quotidiana. I micro-sonno (sono) pisolini intenzionali inseriti strategicamente nella giornata per aumentare l'energia, la produttività e le funzioni cognitive».

Niamh ha poi aggiunto una postilla sulla questione.

«È importante notare che, sebbene i microsonnellini possano essere benefici, idealmente dovrebbero essere limitati a 10-20 minuti per evitare di entrare in fasi di sonno profondo. Sia che si abbracci la tendenza dei micro-sonni o che ci si prenda cura del proprio sonno notturno, qualsiasi attenzione al sonno è un passo positivo verso il benessere».

Stabilire delle abitudini

Creare un percorso ad hoc prevede la definizione di obiettivi raggiungibili che possono essere facilmente inseriti nella routine quotidiana.

«Questa tendenza si allontana dai tradizionali propositi, spesso opprimenti, che di solito portano al burn-out», affermano gli esperti. «Invece, l'habit-stacking prevede la definizione di obiettivi di salute più piccoli e semplici da raggiungere, che possono essere integrati senza problemi nella routine quotidiana».

Secondo il dottor Ashrafi, la routine aiuta a raggiungere i goal preposti.

«Stabilire delle abitudini è un approccio promettente per promuovere la salute e il benessere a lungo termine. Permette di incorporare obiettivi di salute gestibili nella routine quotidiana, promuovendo la coerenza e rendendo i cambiamenti positivi più realizzabili».

Covermedia