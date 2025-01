Mark Zuckerberg e la sua azienda Meta hanno concepito un programma ad hoc per attrarre i creatori di contenuti. KEYSTONE

Meta sta cercando di attrarre creatori di contenuti verso le sue piattaforme, mentre il futuro del suo principale concorrente negli Stati Uniti rimane incerto.

Antonio Fontana

Hai fretta? blue News riassume per te Meta pagherà fino a 5'000 dollari ai creators statunitensi che si uniranno a Meta da «social di parti terze».

Sebbene non venga esplicitamente menzionato, il riferimento è al principale competitor, TikTok, attualmente in una situazione incerta.

Per ricevere questo denaro - e altri vantaggi - i creators dovranno candidarsi.

Meta ha già adottato diverse altre misure per cercare di rafforzare i propri prodotti rispetto a quelli di TikTok e della sua casa madre ByteDance. Mostra di più

Secondo quanto scritto dalla «BBC», il gigante dei social media Meta pagherà fino a 5'000 dollari - poco più di 4'500 franchi - i creators attivi negli Stati Uniti che si uniscono a Facebook e Instagram.

Più in particolare, Meta ha offerto a coloro che giungeranno da «social di parti terze» un compenso basato su «una valutazione della loro presenza sui social».

Un programma ad hoc

Sebbene non venga esplicitamente menzionato TikTok, il tempismo suggerisce che Meta stia cercando di sfruttare l'incertezza che circonda il suo rivale, in un momento in cui ancora non è chiaro se il presidente USA Donald Trump possa trovare un modo per preservarlo per gli utenti statunitensi.

TikTok afferma di avere 170 milioni di utilizzatori negli Stati Uniti, alcuni dei quali dipendono dalla piattaforma per il loro sostentamento, il che significa che molte persone cercherebbero un'alternativa se la piattaforma scomparisse.

Meta afferma sul suo sito web che coloro che verranno accettati nel cosiddetto programma di bonus Breakthrough riceveranno il denaro durante i primi 90 giorni sull'app, a condizione che pubblichino regolarmente.

Bisogna postulare (e postare)

Come spiega la «BBC», gli utenti dovranno quindi postare almeno 20 reel su Facebook e 10 su Instagram durante ogni periodo di 30 giorni. Inoltre, è richiesto che questi siano video originali, e non precedentemente condivisi su altre piattaforme.

Tuttavia, non tutti possono partecipare: il denaro sarà disponibile solo per coloro che sono completamente nuovi su Facebook o Instagram. L'azienda deciderà chi accettare caso per caso, poiché i creators che vogliono partecipare - e ricevere il denaro - devono fare domanda.

Per chi entrerà nel programma, Meta offrirà anche altri vantaggi, come un abbonamento gratuito al suo sistema di verifica con spunta blu.

Tante novità, un chiaro obiettivo

Questa non è la prima mossa di Meta per attrarre gli utenti di ByteDance, la casa madre di TikTok.

Domenica scorsa, l'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato Edits, un'app di editing video sorprendentemente simile a CapCut di Bytedance.

E appena due giorni prima, Meta aveva introdotto un nuovo sistema per i link di affiliazione. Quest'ultimi potranno essere aggiunti dai creators direttamente sui loro video – piuttosto che nei commenti – esattamente come funziona su TikTok.

Ma fra le modifiche che Meta ha apportato, la più significativa visivamente è il cambiamento dell'interfaccia di Instagram. Piuttosto che quadrati, i post e video sui profili degli utenti sono ora rettangolari. Ancora una volta, chiaramente ispirati a TikTok.

